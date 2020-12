Zakaj gledamo božične filme in kaj se lahko iz njih naučimo?

Vsakdo lahko ima "svoj" božični film ali pesem, kakršen koli že je, ne glede na žanr. Seveda pa obstajajo dejanski božični filmi, ki jih nekateri menda gledajo tudi med letom. Ali v vas sprožajo občutke sreče ali pretirane sladkosti in slabost, pa je kajpak stvar vsakega posameznika in njegovega okusa ...

icon-expand Ljubezen z radijskih valov

Nekatere študije so menda potrdile, da ima gledanje božičnih filmov med letom veliko pozitivnih učinkov na naše zdravje. A letos se zdi, da bi lahko božične filme gledali vsak dan, kot prvo zaradi tega, ker delamo večinoma od doma in imamo praviloma več časa, po drugi strani pa ravno obratno. Večina ljudi, predvsem staršev z majhnimi šoloobveznimi otroki, se pritožuje, da kar naenkrat ne zmorejo vsega, svojega dela in dela za šolo, ko morajo pomagati otrokom. Če smo malce zlobni, pa lahko pripomnimo, da nam niti božični filmi in vsa najboljša možna priporočila ne zmorejo pričarati tistega, kar si večina želi: sproščenega božično-novoletnega vzdušja, druženja, kuhanega vina, novoletnega rajanja, druženja s prijatelji in brezskrbnih novoletnih zabav. Kar sicer ne pomeni, da nekateri tega ne počno (ali ne bodo počeli) na skrivaj, hkrati pa so prav taki pogumneži tisti, zaradi katerih so ukrepi, kakršni koli že so, neučinkoviti.

Vseeno pa vam lahko v glavi zastriže, če slišite božične pesmi, ki ta čas neprestano bučijo z radijskih postaj. Podobno je s filmi. Pa naj gre za klasike, kot staČudež na 34. ulicialiBožična zgodba, ali pa vam pač gresta na živce Škratali Grinch. Morda se iz mladosti spomnite filmov Sam doma, če spremljate POP TV ali Kanal A, pa ste jih lahko gledali praktično vsako leto. Morebiti pa ste si kot "božični" film zapomnili Umri pokončno, ki smo ga lahko spremljali pred četrt stoletja, ko je začel oddajati program POP TV-ja. Morda prisegate na Predbožično moro Tima Burtona, ki ponuja drugačen pogled na božič, ali dva dela Slabega Božička, ki sta prav tako precej alternativna izbira. Če ste pri izbiri bolj "klasični", pa morda posežete po filmih tipa Gremlini, Pravzaprav ljubezenali Pisma Sv. Nikolaju. Okusi so različni in prav je tako.

icon-expand Najboljša božična zabava

Zagotovo drži, da se vam v primeru uživanja v božičnih filmih pri gledanju sprošča dopamin, ki je "hormon sreče", kar ne pomeni, da se vam ne more ob poslušanju glasbe, ki vam je pri srcu (ne nujno božične!), ali pač kakšnega drugega filma, ki vam seže do srca. Seveda je dobro, da vam gledanje tovrstnih vsebim zmanjšuje stres in tesnobnost, v vas zbuja pozitivnost in navdih, sploh zato, ker božični filmi praktično ne poznajo slabih ali nesrečnih koncev. Ali bo to pozitivno vplivalo na medsebojne odnose, ki jih imate z ljudmi, je seveda odvisno od vsakega posameznika in njegove situacije, drži pa tudi, da se ti filmi osredotočajo na tesne stike med ljudmi in družinske vrednote.



Ali to velja tudi za letos, ko je prav posebno leto, je težko reči. Po drugi strani drži, da je božično-novoletni čas za samske in osamljene precej težko obdobje, naraste tudi število samomorov. Soditi, ali je tudi v času epidemije tako, je seveda dvorezen meč, zdi pa se, da so nekateri že tako na koncu s svojimi živci, da se lahko vprašamo o "okusnosti" tovrstnih dilem. Kar seveda ne pomeni, da težave in stiske ne obstajajo. Nekatere poleg otrok skrbijo hišni ljubljenčki, ki trpijo zaradi pirotehnike, saj je ta spet le delno prepovedana oziroma jo prodajajo samo še določene trgovine, vendar je vseeno na voljo. Da se bodo vsaj tisti, ki se želijo, malce poveselili in pozabili na vse tegobe, pravijo trgovci in si manejo roke. In medtem ko drugi tarnajo, da niso na voljo niti osnovne potrebščine, si drugi privoščijo pirotehniko ali športno prehrano ...

icon-expand Dvanajst dni do božiča

Božični filmi morda v vas zbudijo neko nostalgijo, spomine na otroštvo, kako ste se imeli takrat, na neke brezskrbne čase, sploh če na to gledamo v kontekstu leta 2020. Pri mnogih družinah je gledanje filmov kot nekakšen ritual, čas, ko morda vsi gledajo in uživajo ter se tako posredno družijo in ne buljijo vsak v svoj ekranček mobilnega telefona. Že Adi Smolar je leta nazaj napisal, da "bog ne daj, da bi crknu televizor". Filmi ponujajo pobeg s tega sveta, iz krute vsakdanjosti epidemije, če to seveda potrebujete, saj je v sladkobnih trenutkih božičnih filmov na koncu vse v najlepšem redu, vsi se imajo radi, vse težave se razrešijo in vse se na koncu postavi na svoje mesto.



Nekateri vam bodo dali vedeti, da se pozitiven odnos vedno izplača, da lahko veliko postorite, tudi če imate manj, da vsi vplivamo na življenja drugih, da nas prav različnosti delajo posebne, ne čudne, da ljubezen premosti vse ovire, da nikoli ni prepozno, da spremenite svoje slabe ali grde navade, da otroci zaslužijo več pohval, kot jim jih morda namenijo starši, da je vsak lahko sposoben narediti več, kot misli sam, da se vztrajnost lahko izplača, da je bolje sodelovati kot solirati, da svojih ljubljenih nikoli ne smemo jemati za samoumevne, da je treba včasih paziti, česa si želimo, da lahko ljubezen pozdravi strto srce, da lahko ljubezen premaga razlike, da je tam, kjer je ljubezen, tudi lepota in tako naprej.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Če letos vse to potrebujete in ste si kakšen del filma Sam doma že ogledali, potem na VOYO ne smete zamuditi božičnega izbora filmov, in sicer Pod božično zvezdo, Najboljša božična zabava, Ljubezen z radijskih valov, Božični sneg, Devet življenj božiča, Dvanajst dni do božiča inBožična koča.