Zakaj je iz Hollywooda izginil Jean-Claude Van Damme?

Jean-Claude Van Damme na začetku kariere, leta 1986, v filmu No retreat, no surrender.

"Muscles from Brussels" (Mišice iz Bruslja), kot so nekoč poimenovali Jeana-Clauda Van Damma , je konec 80. let postal akcijski junak številnih filmov, kot so bili Krvavi šport, Kikboksar, Univerzalni vojak, Levjesrčni, Težak cilj, Maščevanje dvojčkov, Varuh časa in drugi. Po uspehih v karateju in kikboksu, njegov slog naj bi bil poseben tudi zato, ker je prej treniral balet, je posledično v filmih doživel strm vzpon – postal je milijonar in se pridružil ostalim "akcijskim herojem" tistega časa, Sylvestru Stallonu, Arnoldu Schwarzeneggerju, Stevenu Seagalu, Chucku Norrisu ali Dolphu Lundgrenu . A kakor hitro je postal zvezdnik, je zabredel v težave in doživel trd udarec ob tla. In kaj je Jean-Claude Camille François Van Varenberg , kot je njegovo pravo ime, počel v novem tisočletju?

Dejstvo je, da je imel precej manj dela kot desetletje prej, saj tudi njegova slava ni bila več to, kar je bila za mulce, ki s(m)o ga gledali v 80. in 90. letih in občudovali njegove mišice in borilne veščine, če že igralskega talenta ni bilo mogoče. A to je bilo pri njem še najmanj pomembno, dejstvo pa je, da je v najboljših letih posnel vsaj dva, včasih celo tri filme na leto. Delal je tudi nepotrebna nadaljevanja filmov, kot so KikboksaraliUniverzalni vojak, četudi so romali neposredno na video oz. DVD format.

Van Damme je pravzaprav dosegel vrhunec leta 1994, ko je posnelVaruha časa (Timecop), s katerim je napolnil blagajne s kar 44 milijoni zelencev zgolj v ZDA, kar je največ, kolikor je kdaj koli zaslužil kak njegov film. A prav takrat so mu ponudili pogodbo, s katero bi zaslužil bajnih 12 milijonov na film, a jo je zavrnil, ker je bil to čas, ko je bil Jim Carrey prvi igralec, ki je dobil 20 milijonov na film. Očitno je Van Damma prevzel pohlep, saj je v najpomembnejši točki kariere naredil usodno napako in zaradi zavrnitve končal na hollywoodski "črni listi", njegova kariera pa je doživela usoden padec. "Carreyju so dali pravo bogastvo, jaz pa sem hotel biti del tega sistema. Kot idiot. Smešno," je komentiral leta 2012.

A tudi ljubezenske zveze in ženske so bile kot njegovi nasprotniki v filmih. Poročen je bil petkrat s štirimi različnimi ženskami. Leta 1980 se je poročil z Mario Rodriguez, potem se je poročil z Cynthio Derdian, ko se je razšel tudi z njo, se je poročil s profesionalno bodibilderko Gladys Portugues, s katero je imel dva otroka, preden sta končala zvezo leta 1992. Nato se je poročil z ljubico Darcy LaPier, med tem zakonom pa naj bi ga "zaneslo" s Kylie Minogue, s katero je zaigral v filmu Ulični bojevnik. Ko se je razšel z LaPierovo, se je vrnil k Portuguesovi. Ta je leta 2015 vložila vlogo za ločitev, a sta tudi to prebrodila in se pobotala.