Zakaj je med gledalci vsebin o serijskih morilcih več žensk kot moških?

Kot poročajo različne raziskave, je med navdušenci nad vsebinami o serijskih morilcih več žensk kot moških. Zakaj? Kot piše legendarna ženska modna biblija Vogue , so v pogovoru s psihologinjo Rheo Ghandi analizirali, zakaj ženske večkrat konzumirajo vsebine o serijskih morilcih. Zadevo pa je analizirala tudi psihologinja iz univerze v Illinoisu, Amanda Vicary . Ta je ugotovila, da čeprav se ženske najbolj bojijo, da bi bile žrtve takšnih nasilnežev, o katerih se izobražujejo, so prav one tiste, ki to največkrat spremljajo. Serijski morilci so ženskam zanimivi, ker jih zanima ozadje, zakaj je zločin storjen in zakaj je posameznik postal tako hladnokrven.

Podzavestno nabiranje koristnih informacij: kako preživeti?

Kaj je bil morilčev vzgib, da je ravnal, kot je ravnal? Kako se je žrtev ujela v past nasilneža? Kakšnih tehnik so se poslužile žrtve, ki so morilcem uspele ubežati? Vicaryjeva pravi, da ženske med uživanjem teh vsebin podzavestno absorbirajo informacije o spopadanju z grozljivimi situacijami in se učijo, kako prepoznati znake, ki nakazujejo na potencialno nasilje.

Ghandijeva pa po drugi strani pravi, da so te vsebine ženskam všeč, ker jih zanima, kako poteka sodni proces. "Velikokrat si želijo videti, kako je bila dosežena pravica," pravi Ghandijeva in doda: "Ženske živimo v globoko patriarhalni družbi, zato je občutek nevarnosti in strahu skoraj stalno stanje duha in morda je naša globoka želja, da bi se počutile varne in zaščitene s pravnimi sistemi, sublimirana, ko gledamo zgodbe, v katerih prevlada pravica. Ta občutek pravičnosti, ki ga čutimo na koncu dokumentarnega filma ali serije, odraža našo željo, da bi bili del družbenih in pravnih sistemov, ki si neumorno prizadevajo za varnost in zaščito žensk."

Po mnenju Vicaryjeve so ženske trdile, da spremljanje vsebin o serijskih morilcih povzroči zavestno spremembo v vedenju. Predvsem ko pride do zagotavljanja lastne varnosti: "Na primer, dvakratno preverjanje ključavnic in nošenje poprovih razpršil je zdaj pogostejše kot kdaj koli prej." Pravi, da ženske nezavedno ponotranjijo obnašanje žrtev v serijah in dokumentarnih filmih, ki jih spremljajo. No, Gandhijeva pa meni, da ženske, ki se prepustijo temu žanru, v resnici ne spremenijo ničesar v svoji realnosti. "Na te vsebine gledajo le kot na prostor, ki ponuja nekaj psihične olajšave," pravi.

Strah je sekundarnega pomena

Vicaryjeva je med preučevanjem odzivov moških in žensk na podcastu o umorih ugotovila, da čeprav sta se oba spola na določenih točkah odzvala s strahom, so bile ženske poslušalke tiste, ki so pokazale višjo stopnjo anksioznosti kot moški. Vendar je njihova volja, da nadaljujejo z vsebino, ostala. Ta potreba po vedenju, kaj se zgodi, kaj sledi, in podzavestno branje med vrsticami sta preglasila nelagodje in negativne občutke ob spremljanju mučne vsebine. Torej, kot pravita obe psihologinji, so ženske pripravljene iti skozi nelagodje in strah, da bi vedele, kakšen je razplet, pa naj bo vsebina še tako mučna.