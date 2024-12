Zakaj je Robbie Williams v svojem biografskem filmu prikazan kot opica?

"Čeprav sem bil prisoten med snemanjem celotnega filma, še vedno ne razumem, kako se tak film naredi," je o filmu, v katerem ga upodobijo kot opico, priznal Robbie Williams . Gre za biografski muzikal z naslovom Better Man , resnični zgodbi o meteorskem vzponu, dramatičnem padcu, duševnih težavah in ponovnem vzponu britanske pop ikone.

In zakaj ravno opica? Williams se je pogosto opisoval kot nastopajoča opica, da bi poudaril pritiske in pričakovanja svoje javne kariere. "Z Michaelom (režiser) sva imela srečanja in govorila 12 ur ali celo več o mojem življenju. Potem sva najino sodelovanje določila tako, da naj on začne ustvarjati, jaz pa se ne bom vmešaval," je priznal glasbenik.

Film spremlja Robbiejevo življenjsko pot od otroštva, ko je oboževal nogomet, preko članstva v priljubljeni fantovski skupini Take That, do njegovih neprimerljivih dosežkov, ki jih je ustvaril kot samostojni izvajalec. "Pripravljen sem deliti svojo zgodbo z občinstvom. Lahko jo delim na malih zaslonih, srednjih zaslonih, izdajah, na spletu ... sem na razpolago," je iskren pevec. "Želim dokazati, da mi lahko uspe na bolje. Veste, želim občinstvu sporočiti, da je to neverjeten film. Da naj to povedo prijateljem in pridejo nazaj na še en ogled. Nad tem sem navdušen," je še dodal zvezdnik.