Zakaj Kitajska ne poka od ponosa ob zmagoslavju na oskarjih?

Letošnji oskarji so minili v znamenju najbolj rasno in etnično mešanih nominirancev. Oskarja za najboljšo režijo je prejela na Kitajskem rojena Chloe Zhao, ta pa ni bila edina predstavnica Kitajske na letošnji podelitvi. Med nominiranci za najboljši tujejezični film in najboljši kratkometražni dokumentarni film sta bila prav tako predstavnika Kitajske. A Kitajska je letošnje oskarje z veliko zmagovalko Zhaovo ignorirala.

Kitajska bi po vsej logiki nagrajencev oskarjev morala pokati od ponosa in navdušenja, saj je na Kitajskem rojena Chloe Zhao osvojila oskarja za najboljšo režijo za film Nomadlad. S tem je postala prva režiserka, dobitnica oskarja, ki ni bele polti, in sploh druga režiserka na svetu, ki ji je uspelo osvojiti to prestižno nagrado. Film je sicer dobil kar tri nagrade. A Kitajska ne praznuje, vsaj na očeh javnosti ne. Pravzaprav je ravno obratno. Letošnje podelitve oskarjev niso prenašali na nobeni kitajski televiziji ali drugi platformi. To se je zgodilo prvič po petdesetih letih.

icon-expand Chloe Zhao FOTO: Profimedia

Čeprav zmaga Chloe Zhao odmeva po celem svetu, kitajski mediji ostajajo tiho. Nikjer nobene objave o dobitnici nagrade niti o filmu. Objave na socialnih omrežjih, ki so kakor koli povezane z oskarji ali Chloe, pa so bile skrbno cenzurirane. Zanimivo je, da je Kitajska popolnoma drugače odreagirala na njeno zmagoslavje na podelitvi letošnjih zlatih globusov. Takrat so kitajski mediji Zhaovo razglasili za 'ponos Kitajske'. Kaj je torej drugače? Od podelitve zlatih globusov sta namreč pretekla šele slaba dva meseca. Po podelitvi so seveda uporabnike interneta in kitajske medije zanimale vse novice, povezane z režiserko. In na plan je prišel intervju, ki ga je Chloe leta 2013 dala enemu izmed ameriških medijev. Takrat je dejala, da je Kitajska 'kraj, kjer so povsod prisotne laži'. V nekem drugem intervjuju z avstralskim medijem pa so jo citirali, ko je dejala, da je 'Amerika njena država'. Medij je po objavi intervjuja priznal napako, saj je Zhaova v resnici dejala, da Amerika ni njena država in so jo napačno citirali.

A škoda je bila narejena, Kitajska pa je Chloe Zhao medijsko izgnala. Nekateri so celo pozvali k bojkotu njenih filmov. S kitajskega družbenega omrežja, ki je podobno Twitterju, je izginil ves promocijski material za njen film.Nomadland, katerega kitajska premiera je bila napovedana v prejšnjem tednu, pa so izvzeli iz programa. Zhaova o Kitajski, odkar je zaslovela, ni dejala nič slabega, a medijski spomin sega daleč v preteklost, Kitajci pa so se izkazali za zelo zamerljive. Motita jih tudi njena zahodnjaška izobrazba in miselnost. Težave na letošnjih oskarjih za Kitajsko pa ne predstavlja le režiserka. Tudi kratki dokumentarni film Do Not Split, ki prikazuje dogajanje med protesti leta 2019, ko so protestniki želeli preprečiti sprejetje predloga zakona, ki bi omogočil izročanje osumljencev celinski Kitajski. Četudi ta dva nista zadostna razloga za prenos in omembo oskarjev, bi to lahko bil vsaj nominiranec za tujejezični film,Better Days, ki je bil v državi izvora velik hit, hkrati pa je to prvi kitajski film, ki je bil v tej kategoriji nominiran po skoraj dveh desetletjih.

icon-expand Chloe Zhao FOTO: Profimedia

Kljub odnosu, ki ga je Kitajska pokazala do Chloe Zhao, pa ima ta tam še zmeraj veliko oboževalcev. Na družbenih omrežjih so čestitke kar deževale, a kaj kmalu so doživele cenzuro. Video, ki je bil največkrat deljen, prikazuje režiserkin zahvalni govor, kjer je ponosno izpostavila svoje kitajske korenine. Citirala pa je tudi kitajsko poezijo, verz pravi 'ljudje ob rojstvu so v svojem bistvu dobri' in dejala: "Te besede so imele velik vpliv na mane med odraščanjem in še vedno verjamem vanje. Čeprav se včasih zdi, da je v resnici ravno obratno, sem povsod po svetu, kjer sem bila, vedno iskala dobro v ljudeh, ki sem jih spoznala."