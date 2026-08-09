Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Film/TV

Zakaj oboževalci raje gledajo Otok ljubezni ZDA kot britansko različico?

Ljubljana, 09. 08. 2026 08.00 pred enim dnevom 3 min branja 6

Avtor:
K.Z.
Maya Jama

Otok ljubezni je ljubezenska oddaja, ki jo oboževalci že zelo dobro poznajo. V minulih sezonah britanske, ameriške in avstralske različice, ki so med več kot 20 nacionalnimi različicami najbolj znane in gledane, so se že zaljubili številni pari, nekateri med njimi pa so si ustvarili celo družine.

Oboževalci resničnostne oddaje Otok ljubezni imajo z vsako novo sezono več pričakovanj; nekateri želijo spremljati novo ljubezensko zgodbo, kakršna se je spletla med Tommyjem Furyjem in Molly-Mae Hague v britanski različici leta 2019, drugi obožujejo dramo in spletke, ki sta jih ponudila zmagovalca iste oddaje leta 2022, Ekin-Su Cülcülolu in Davide Sanclimenti. Tretji uživajo v izzivih, ki so del tekmovanja, večina gledalcev pa oddajo spremlja zaradi vsega naštetega.

Tekmovalci šova Otok ljubezni opravljajo tudi različne izzive.
Tekmovalci šova Otok ljubezni opravljajo tudi različne izzive.
FOTO: Profimedia

Od prve različice, ki so jo ustvarili Britanci in je bila predvajana leta 2015, je gledanost naraščala, kmalu pa so sledile še druge nacionalne različice, med katerimi sta najbolj znani ameriška in avstralska, ustvarjalci originalne pa se od leta 2019 soočajo s slabšo gledanostjo.

Popolnoma drugačna situacija je na drugi strani Atlantika, kjer je gledanost vedno večja, zadnja, osma sezona, pa je pred ekrane privabila največje število gledalcev doslej. K temu so zagotovo pripomogle tudi zvezdnice, kot so pevke Lizzo, Demi Lovato in Kesha, ki so finalistom poslale sporočila podpore, raperka Megan Thee Stallion pa je postala redna gostja oddaje.

Zdaj si na vrsti ti. Oglej si Otok ljubezni na VOYO!

Pred dnevi se je zaključila tudi 13. sezona britanske različice, finalna oddaja pa je pritegnila 1,1 milijona gledalcev, ki so epizodo spremljali na različnih napravah. Kljub temu da gre za izjemno visoko številko, pa ustvarjalci niso zadovoljni, saj gre za občuten padec gledanosti od predhodne sezone, ko si je finale ogledalo 1,3 milijona gledalcev. Največ ljudi si je sicer ogledalo epizodo britanskega Otoka ljubezni po vrnitvi tekmovalcev iz Case Amor v vilo leta 2019, ko je ta pred ekrane privabila neverjetnih šest milijonov gledalcev.

Kaj je razlog, da gledanost britanske različice pada?

Sarel, ustvarjalka vsebin, ki podrobno spremlja oddajo in ji sledi 1,2 milijona uporabnikov družbenih omrežij, meni, da je v zadnji sezoni manjkalo pristne ljubezni med tekmovalci, zato tudi sama na koncu ni navijala za niti en par. Čeprav se zaveda, da veliko ljudi ljubezensko tekmovanje spremlja predvsem zaradi drame, pa dodaja, da je ta le dodatek, saj mora biti v ospredju še vedno romanca, ki se splete med tekmovalci.

Otok ljubezni je eden najbolj gledanih resničnostnih šovov na svetu.
Otok ljubezni je eden najbolj gledanih resničnostnih šovov na svetu.
FOTO: Profimedia

"Želim si, da se zaljubijo. Obožujem zgodbe, ko tudi gledalci začutimo metuljčke v trebuhu. Imeli smo pare, kot sta Tommy Fury in Molly-Mae," pravi in dodaja, da prav zato ameriška različica bolj pritegne, saj se zdi, da so si tekmovalci zares naklonjeni in so si všeč.

Da ima ameriška različica več uspeha, meni tudi Britanec Aaron Evans, ki je sodeloval v ameriški različici oddaje in dodaja, da ima ta tam preprosto več podpore na družbenih omrežjih, ustvarjalci pa drugačen in bolj svež pristop.

Prihaja Otok ljubezni Adria

Se upaš zaljubiti pred kamero? Prijavi se v Otok ljubezni Adria. 

Kljub temu da je v britanski različici šele lani prvič nastopil tudi Slovenec, pa bodo že jeseni to priložnost dobili njegovi nasledniki, ki bodo tekmovali v Otoku ljubezni Adria. Oddaja bo prvič namenjen tekmovalcem iz celotne regije, tudi oni pa bodo iskali ljubezen v eksotični vili, ki jemlje dih.

Boris Vidović je prvi Slovenec, ki je tekmoval v šovu Otok ljubezni.
Boris Vidović je prvi Slovenec, ki je tekmoval v šovu Otok ljubezni.
FOTO: VOYO

Kot obljubljajo ustvarjalci, v vili tekmovalce čaka nepozabna izkušnja, polna romantike, izzivov in strategije. Medtem ko se bodo kresale iskre in se razvijali odnosi, se bodo tekmovalci borili tudi za glavno nagrado v višini 50 tisoč evrov, pri odločanju, kdo bo zmagovalec, pa bodo imeli pomembno vlogo gledalci.

Prijave za Otok ljubezni Adria so že odprte!

otok ljubezni otok ljubezni adria resničnostna oddaja tekmovalci oboževalci voyo

Kmalu prihaja na velika platna tretji del filma Gajin svet

V novem filmu franšize Odrasli ponovno Adam Sandler, Chris Rock in Salma Hayek

Zadovoljna.si Tega v Ljubezni po domače še nismo videli!
Zadovoljna.si Pari, ki so ostali skupaj po iskanju ljubezni pred milijoni gledalcev
Moskisvet.com Otok ljubezni: izzivi, ki so sprožili škandale
Zadovoljna.si V novi sezoni Ljubezni po domače kar 11 kandidatov in kandidatk
24ur.com Predstava 'Kar hočete' razgrnila ljubezenske trikotnike in zaplete
24ur.com Na VOYO prišla spektakularna nova sezona britanskega Otoka ljubezni
Zadovoljna.si Je njuna ljubezen zgolj marketinški trik?
Priporoča
  • vrtiljak sola 1
  • vrtiljak sola 2
  • vrtiljak sola 3
  • vrtiljak sola 4
  • vrtiljak sola 5
  • vrtiljak sola 6
  • vrtilka sola 7
  • vrtiljak sola 8
  • vrtiljak sola 9
  • vrtiljak sola 10
  • vrtiljak sola 11
KOMENTARJI6

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
jekras
09. 08. 2026 11.15
koga briga
Odgovori
0 0
Uporabnik1921539
09. 08. 2026 10.01
pri vseh tovrstnih oddajah me je vedno zanimsl psiholoski profil gledalcev.Ljudje,ki so del teh showov so ze itak specificni ampak to gledati.....kako tezko zivljenje miras imeti?
Odgovori
+3
3 0
Teleport
09. 08. 2026 10.51
Baje moraš biti zelo razgledan da to trpiš. Jaz zgleda nisem
Odgovori
0 0
LinaAnil
09. 08. 2026 09.39
Malo je parov, ki so tam res zaradi iskanja partnerja. Predvsem so sami influencerji ali taki, ki iščejo 5 min slave.
Odgovori
+2
2 0
tamiflu
09. 08. 2026 09.10
to je sedaj nova realnost. namesto, da sami (gledalci) iščejo ljubezen, raje gledajo, koko jo drugi zrežirano najdejo. tipično voajerstvo, zafrustrirancev za štirimi stenami.
Odgovori
+5
5 0
HitraVeverca
09. 08. 2026 08.52
Ne gledajo. Sploh pa ne slovenci, ker je to totalna neumnost.
Odgovori
+5
5 0
bibaleze
Portal
Pri 14 letih je živela na ulici, danes jo občuduje ves svet
Zakaj se sorojenci toliko prepirajo – in kaj se ob tem učijo?
Zakaj se sorojenci toliko prepirajo – in kaj se ob tem učijo?
Starši so jo prepoznali na spletu, nato je ostala brez službe
Starši so jo prepoznali na spletu, nato je ostala brez službe
Ali je vaš trebuh premajhen ali prevelik? Kdaj je čas za skrb?
Ali je vaš trebuh premajhen ali prevelik? Kdaj je čas za skrb?
zadovoljna
Portal
Med njima je kar 48 let razlike: Richard Gere in mlada soigralka ujeta v prisrčnih trenutkih
Imate nekaj kilogramov več? Te poletne obleke lepo poudarijo postavo
Imate nekaj kilogramov več? Te poletne obleke lepo poudarijo postavo
Odločil se je za velik korak: 28-letnik zaprosil dolgoletno partnerko
Odločil se je za velik korak: 28-letnik zaprosil dolgoletno partnerko
Trik za razpokane pete, ki ga ženske poleti obožujejo
Trik za razpokane pete, ki ga ženske poleti obožujejo
vizita
Portal
Največjo škodo si delate s tem
Mislite, da znate izbrati meso za žar? Ta podatek vas lahko preseneti
Mislite, da znate izbrati meso za žar? Ta podatek vas lahko preseneti
Kaj storiti, če bolijo kolki: ortoped razkriva preproste trike za zmanjšanje bolečine
Kaj storiti, če bolijo kolki: ortoped razkriva preproste trike za zmanjšanje bolečine
Želite shujšati? Skrivnost je v majhnih navadah in ne v dieti
Želite shujšati? Skrivnost je v majhnih navadah in ne v dieti
cekin
Portal
Zakaj Švedi znova pozivajo, naj prebivalci hranijo gotovino doma?
Kdo plača kosilo: starši ali odrasli otroci? Razprava deli družine po vsem svetu
Kdo plača kosilo: starši ali odrasli otroci? Razprava deli družine po vsem svetu
Stvari, za katere ljudje po 40. letu z veseljem plačajo več
Stvari, za katere ljudje po 40. letu z veseljem plačajo več
Pri zaposlitvah se vse spreminja: to so veščine, ki vam lahko prinesejo višjo plačo
Pri zaposlitvah se vse spreminja: to so veščine, ki vam lahko prinesejo višjo plačo
moskisvet
Portal
Urška Klakočar Zupančič odločno o govoricah o razhodu
3 znamenja, ki jih je najtežje osvojiti
3 znamenja, ki jih je najtežje osvojiti
Zgodovinsko! Prva Slovenka, ki ji je uspelo kaj takega
Zgodovinsko! Prva Slovenka, ki ji je uspelo kaj takega
Hrvatica, ki je po ločitvi postala ena najbogatejših ločenk na svetu
Hrvatica, ki je po ločitvi postala ena najbogatejših ločenk na svetu
dominvrt
Portal
Plevel med tlakovci vas ne bo več jezil: pomagajo vam stvari, ki jih imate v kuhinji
Trik naših babic prihrani vodo, čas in detergent
Trik naših babic prihrani vodo, čas in detergent
Če se na trati pojavljajo rjave lise, je razlog lahko precej bolj neprijeten, kot mislite
Če se na trati pojavljajo rjave lise, je razlog lahko precej bolj neprijeten, kot mislite
Razmišljate o novi kuhinji? Oblikovalci opozarjajo, da te barve izgubljajo priljubljenost
Razmišljate o novi kuhinji? Oblikovalci opozarjajo, da te barve izgubljajo priljubljenost
okusno
Portal
Po 50. letu telo potrebuje več beljakovin: 7 okusnih receptov za vsak dan
Pozabite na klasičen cheesecake: ta sočna različica je nekaj posebnega
Pozabite na klasičen cheesecake: ta sočna različica je nekaj posebnega
Natalija Bratkovič razkrila, kaj je po 40. letu črtala z jedilnika
Natalija Bratkovič razkrila, kaj je po 40. letu črtala z jedilnika
Italijanski sir, ki ga skoraj nihče ne pozna, a ga Italijani obožujejo
Italijanski sir, ki ga skoraj nihče ne pozna, a ga Italijani obožujejo
voyo
Portal
Hudičev odvetnik
Sommerdahlovi umori
Sommerdahlovi umori
Survivor: Hrvaška
Survivor: Hrvaška
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1897