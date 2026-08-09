Zakaj oboževalci raje gledajo Otok ljubezni ZDA kot britansko različico?

Oboževalci resničnostne oddaje Otok ljubezni imajo z vsako novo sezono več pričakovanj; nekateri želijo spremljati novo ljubezensko zgodbo, kakršna se je spletla med Tommyjem Furyjem in Molly-Mae Hague v britanski različici leta 2019, drugi obožujejo dramo in spletke, ki sta jih ponudila zmagovalca iste oddaje leta 2022, Ekin-Su Cülcülolu in Davide Sanclimenti. Tretji uživajo v izzivih, ki so del tekmovanja, večina gledalcev pa oddajo spremlja zaradi vsega naštetega.

Tekmovalci šova Otok ljubezni opravljajo tudi različne izzive. FOTO: Profimedia

Od prve različice, ki so jo ustvarili Britanci in je bila predvajana leta 2015, je gledanost naraščala, kmalu pa so sledile še druge nacionalne različice, med katerimi sta najbolj znani ameriška in avstralska, ustvarjalci originalne pa se od leta 2019 soočajo s slabšo gledanostjo. Popolnoma drugačna situacija je na drugi strani Atlantika, kjer je gledanost vedno večja, zadnja, osma sezona, pa je pred ekrane privabila največje število gledalcev doslej. K temu so zagotovo pripomogle tudi zvezdnice, kot so pevke Lizzo, Demi Lovato in Kesha, ki so finalistom poslale sporočila podpore, raperka Megan Thee Stallion pa je postala redna gostja oddaje.

Pred dnevi se je zaključila tudi 13. sezona britanske različice, finalna oddaja pa je pritegnila 1,1 milijona gledalcev, ki so epizodo spremljali na različnih napravah. Kljub temu da gre za izjemno visoko številko, pa ustvarjalci niso zadovoljni, saj gre za občuten padec gledanosti od predhodne sezone, ko si je finale ogledalo 1,3 milijona gledalcev. Največ ljudi si je sicer ogledalo epizodo britanskega Otoka ljubezni po vrnitvi tekmovalcev iz Case Amor v vilo leta 2019, ko je ta pred ekrane privabila neverjetnih šest milijonov gledalcev.

Kaj je razlog, da gledanost britanske različice pada?

Sarel, ustvarjalka vsebin, ki podrobno spremlja oddajo in ji sledi 1,2 milijona uporabnikov družbenih omrežij, meni, da je v zadnji sezoni manjkalo pristne ljubezni med tekmovalci, zato tudi sama na koncu ni navijala za niti en par. Čeprav se zaveda, da veliko ljudi ljubezensko tekmovanje spremlja predvsem zaradi drame, pa dodaja, da je ta le dodatek, saj mora biti v ospredju še vedno romanca, ki se splete med tekmovalci.

Otok ljubezni je eden najbolj gledanih resničnostnih šovov na svetu. FOTO: Profimedia

"Želim si, da se zaljubijo. Obožujem zgodbe, ko tudi gledalci začutimo metuljčke v trebuhu. Imeli smo pare, kot sta Tommy Fury in Molly-Mae," pravi in dodaja, da prav zato ameriška različica bolj pritegne, saj se zdi, da so si tekmovalci zares naklonjeni in so si všeč. Da ima ameriška različica več uspeha, meni tudi Britanec Aaron Evans, ki je sodeloval v ameriški različici oddaje in dodaja, da ima ta tam preprosto več podpore na družbenih omrežjih, ustvarjalci pa drugačen in bolj svež pristop.

Prihaja Otok ljubezni Adria

Kljub temu da je v britanski različici šele lani prvič nastopil tudi Slovenec, pa bodo že jeseni to priložnost dobili njegovi nasledniki, ki bodo tekmovali v Otoku ljubezni Adria. Oddaja bo prvič namenjen tekmovalcem iz celotne regije, tudi oni pa bodo iskali ljubezen v eksotični vili, ki jemlje dih.

Boris Vidović je prvi Slovenec, ki je tekmoval v šovu Otok ljubezni. FOTO: VOYO