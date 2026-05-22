Zakaj režiser na setu filma Čudoviti um ni želel osebe, ki je film navdihnila?

Režiser Ron Howard , ki se je podpisal pod uspešnice Apollo 13 , trilogijo Da Vincijeva šifra in Čudoviti um , ima stroga pravila glede tega, kdo lahko obišče snemanja njegovih filmov, kar pa ne ustavi vedno tistih, ki se na prizorišču pojavijo nenapovedano. Prav pri snemanju filma Čudoviti um , ki je temeljil na zgodbi matematičnega genija Johna Nasha (v filmu ga je upodobil Russell Crowe , op. a.), znani režiser na setu ni želel videti 'pravega' Nasha.

"Nasha sem prosil, naj ne prihaja, ker sem nekajkrat snemal filme, v katerih sem igral resnične ljudi, in osebno si nikoli nisem želel spoznati teh oseb," je režiser pojasnil za revijo Far Out Magazine. "Zato nisem bil preveč navdušen nad tem, da bi se Russell srečal z Johnom. Skrbelo me je, da bi Russell čutil dolžnost ali odgovornost, da ne bi igral iz sebe, ampak bi skušal posnemati Nasha."

Tudi z oskarjem nagrajeni igralec je delil podobno mnenje, vendar se je bilo srečanju z Johnom sčasoma skoraj nemogoče izogniti, saj so številne prizore snemali na resničnih lokacijah, povezanih z matematikom. "Snemali smo na Princetonu, tam pa John živi in dela. Preprosto je prišel na snemanje. Prepoznal sem ga in ostal nekako brez besed," se je spominjal Howard.