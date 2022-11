Zakaj so balkanske serije obnorele regijo in svet?

Dober glas seže v deveto vas, pravijo. In tako je tudi pri balkanskih serijah, ki so v zadnjih letih osvojile ne le Slovenijo in območja nekdanje skupne države, temveč cel svet. Tudi v tujini, izven meja in preko morij, daleč od Evrope so serije, predvsem srbske, gledalce navdušile tako močno, da so si določeni igralci tudi v tujini zaslužili nominacije za igralske nagrade.

Leta 2015 so v Srbiji uvedli zakon o državni finančni podpori produkcije. Od takrat je država za produkcijo serij in filmov namenila več kot 100 milijonov evrov, piše tportal . Kot ocenjujejo srbski mediji, je bilo za samo eno epizodo serije v Srbiji porabljenih tudi več kot 100 tisoč evrov. Ogromen znesek za končni izdelek, dolg med 40 in 60 minut. V ta znesek je vštet dnevni strošek prizorišča snemanja, dnevni honorar vseh igralcev in ostalih sodelavcev.

Srbi se lahko pohvalijo z različnimi žanri, raznolikami zgodbami in igralci, ki navdušujejo. Med drugim ponujajo razkošne serije, ki se dotikajo zgodovinskih dogodkov (Sence nad Balkanom), še bolj priljubljene so vohunsko-kriminalne serije (Besa, Obveščevalec, Morilci mojega očeta) in temačne noir serije (Močvirje). Navdušujejo se tudi nad zgodbami, ki so tako ali drugače povezane z vzhodno Srbijo in vlaško magijo (Črna poroka, Pevka), priljubljene pa so tudi serije o beograjskem urbanem podzemnem dogajanju (Južni veter), vedno več pa je tudi dokumentarno-igranih vsebin (Družina). Srbi so torej le v nekaj letih poskrbeli za več izjemno uspešnih serij, ki zadovoljijo še tako zahtevnega gledalca.

Srbske kriminalne serije na VOYO gledane nadpovprečno

Zakaj so veliko uspeha srbske serije požele tudi na VOYO, je za 24ur.com komentiral Blaž Bezek, direktor VOYO, ki pravi: "Dejstvo, da smo nekoč živeli v skupni državi, poznavanje in razumevanje edinstvenosti balkanske kulture, humorja, družbenega okolja, bližina regije, jezikovna podobnost; Vse to vpliva, da so nam vsebine že na deklarativni ravni blizu in jih delno čutimo kot lokalne zgodbe. Hkrati pa v regiji doživljajo izjemen razcvet, predvsem v kakovostnem smislu filmske produkcijske vrednosti kot v sami količini serij, ki nastanejo letno (50+). Največje zvezde filmske produkcije sodelujejo pri nastajanju serij v vseh segmentih (igra, režija, scenaristika, zvok, slika ...) in s tem raste tudi popularnost tega TV-formata. Gre za podoben razcvet, kot so ga doživljale skandinavske serije pred desetimi leti, sedaj srbske serije prodirajo tudi izven meja Balkana in dosegajo evropsko ter svetovno občinstvo," in ob tem dodaja, da so zgodbe edinstvene, črpajo iz vsakdana regije in kulture tega področja, imajo močno lokalno noto, ki pa je globalno zanimiva. "Gledalca pritegnejo, angažirajo, čustveno vpletejo in vedno presenetijo. Produkcija serij je na izjemno visoki in zavidljivi ravni, ki marsikdaj prekaša evropsko, kakovost sledi močnim investicijam regionalnih ponudnikov in to se občuti na zaslonu."