Zakaj so dokumentarne serije o serijskih morilcih tako priljubljene?

Raziskave so pokazale, da so med dokumentarnimi filmi in serijami najbolj priljubljeni tisti, v katerih zgodba pripoveduje o morilcih. Ne o ropih, ne o spolnih zlorabah ali katerem koli drugem kriminalnem dejanju. Ne, ljudi že dolga leta najbolj privlačijo umori. In zdi se, da bolj kot so kruti, neverjetni in čudni, bolj so priljubljeni. A zakaj je pravzaprav tako? Zakaj ljudi privlači najbolj surova različica človeške psihologije in najbolj neverjetna nagnjenja določenih posameznikov, ki so se v zgodovino zapisali zaradi svojih dejanj.

Psihološka razlaga: zgodbe serijskih morilcev lahko zasvojijo

Za portalPsychology Today je o tej temi spregovoril psiholog in kriminalist Scott A. Bonn."Moja raziskava je pokazala, da je fascinacija javnosti nad serijskimi morilci na televiziji večplastna in predvsem zelo zapletena. Serijski morilci ljudi 'navdušujejo' kot na primer prometne nesreče," je povedal dr. Bonn in dodal, da so to trenutki, ki jih hkrati nočeš videti in veš, da ti bo žal, če jih pogledaš, a se tej skušnjavi vseeno predaš: "Dejanja serijskih morilcev so grozljiva, a javnost zaradi vznemirljivosti preprosto ne more pogledati stran." Bonn dodaja, da se ob spremljanju dejanj serijskih morilcev gledalcu sprošča adrenalin. In kakšen je vpliv adrenalina na naše možgane?

"Adrenalin je hormon, ki ima močan, spodbuden vpliv na človeške možgane in deluje kot droga. Od adrenalina ste lahko odvisni,« pravi in dodaja: "Evforični vpliv serijskega morilca na človekova čustva je podoben adrenalinskemu občutku na vlaku smrti. Mnoge ljudi dejanja morilcev privlačijo in jih zanimajo, čeprav ne vedo, zakaj. Privlačijo jih kot droga."

Razlaga je tudi ta, da ljudi privlačijo posamezniki, ki so se uprli pričakovanjem družbe in sledijo svojim občutkom, četudi so ti družbeno nesprejemljivi. 'Kako je lahko nekdo tako krut, brez občutkov, kaj ga spodbuja k nadaljevanju, zakaj to dela in kako njegov želodec sploh prenese?'so vprašanja, ki se porajajo v glavah gledalcev.

Primarni občutek strahu in 'želja po še'

Dr. Bonn pojasnjuje, da so takšni dokumentarni filmi oziroma serije narejeni tako, da gledalce privlačijo s svojim pripovedovanjem zgodbe."Na primer, popeljejo nas v temen gozd, ki deluje srhljivo. Nas prestrašijo do obisti. Nam opišejo grozovita dejanja in na koncu predstavijo napadalca, ki je storil tako surov umor. Ko nam na koncu povedo, da so napadalca, morilca, le ujeli in ga kaznovali, zgodbo zaključijo z žarkom upanja, s pozitivno informacijo," je za Inside Editionpovedal Bonn in dodal, da predstavitev grozovitih umorov v človeku spodbudi primarni občutek strahu, ki nas zasvoji in s tem vsakič znova 'potegne nazaj' vase.

Psihologinja Sharon Packerpravi, da so takšne zgodbe zanimive tudi z vidika, da se ljudje ne morejo načuditi dejanjem, a ob tem prav vsi pomislijo: "Hvala bogu, se je to zgodilo nekomu drugemu." A kot poudarja Packerjeva, tega gledalci ne bodo priznali: "Občutek olajšanja, ko ugotoviš, da se je to zgodilo nekomu drugemu in ne tebi, je vsekakor prisoten."

