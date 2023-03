Zakaj so nam filmi s presenetljivimi konci tako všeč?

Čeprav se nam zdi, da nam med filmom ni nič jasno in nismo povsem prepričani, ali ga razumemo, na koncu ostanemo brez besed. Včasih je razplet tisti, ki nam potrdi končno oceno filma in nam je všeč samo zaradi konca, četudi sprva nismo vedeli, kaj točno gledamo. In psihologi pravijo, da so prav presenetljivi in šokantni razpleti filmov tisti, ki so ljudem najbolj všeč. Zakaj? Ker lahko presenečenje zelo blagodejno vpliva na nas in s tem tudi na naš spomin. Film, ki nas preseneti, si bolj zapomnimo.

"Zgodba je kot nekakšen čarovniški trik," je za podcast Hidden Brain povedala znanstvenica Vera Tobin: "Ko jih seciramo, lahko odkrijemo zelo, zelo zanesljive vidike teh trikov, ki se izkažejo za pomembne namige o tem, kako ljudje razmišljajo." Ljudje si med spremljanjem filmov ustvarijo svojo zgodbo in tako postanejo slepi za dejansko zgodbo. Velikokrat gledalec zgodbo filma interpretira na podlagi lastnih življenjskih izkušenj.

Znanstveniki so pri analizi zgodb ugotovili, da ima večina ljudi vnaprejšnje predstave o tem, kam zgodbe vodijo. Gledalec sklepa na podlagi tega, kar je že videl v drugih filmih, serijah in kar se mu dogaja v življenju. "Najboljši triki, ki jih uporabljajo pripovedovalci zgodb, so kot čarovniški triki. Občinstvo zamotijo s tem, kar vedo, nato pa jim pokažejo nekaj, česar niso vajeni videti," pravi Tobinova.