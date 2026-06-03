Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Film/TV

Zakaj Spielberg verjame, da v vesolju nismo sami?

Los Angeles, 03. 06. 2026 20.17 pred 1 uro 2 min branja 3

Avtor:
Simon Vadnjal E.M.
Zasedba filma Dan razkritja

Bi vas prestrašilo, če bi izvedeli, da nismo sami in da bi vam to nekdo tudi dokazal? Sloviti režiser Steven Spielberg napoveduje, da bo to kmalu jasno, saj v kinematografe prihaja težko pričakovana znanstvenofantastična srhljivka z naslovom Dan razkritja.

Od Stevena Spielberga, režiserja uspešnic Žrelo in E. T. - Vesoljček ter franšiz Indiana Jones in Jurski park, ljubitelji filmov ne pričakujejo nič manj kot kino uspešnico leta. Nismo edina inteligentna civilizacija v vesolju, je prepričan 79-letnik, ki je za film angažiral zvezdniško igralsko zasedbo z Emily Blunt in Colinom Firthom na čelu. In kaj je enega najuspešnejših filmskih ustvarjalcev prepričalo, da nismo sami?

"V to verjamem, odkar sem pred 50 leti posnel film Bližnja srečanja tretje vrste. Temu ne bi rekel znanstvena fantastika, ampak znanstvena špekulacija," je povedal v nedavnem intervjuju. "V intervjujih tega filma nisem želel opisovati kot znanstveno fantastiko. Vsekakor pa sem verjel v obstoj življenja drugod, vendar sem vedno trdil, da dokler NLP-ja ne vidim na lastne oči, ne bom kategorično trdil, da obstaja dokaz, da obstaja življenje. Da je življenje od tam zunaj prišlo sem. Zdaj mislim drugače. Zdaj sem pripravljen spremeniti svoje mnenje zaradi posrednih dokazov, ki so prepričljivi."

Preberi še Je Dan razkritja najboljši film Stevena Spielberga tega tisočletja?

Prvi odzivi na novi film Dan razkritja (Disclosure Day), ki bo v kinematografe prispel prihodnji mesec, so izjemno pozitivni, številni kritiki pa ga že označujejo za njegov najboljši film v zadnjih dvajsetih letih. Posebne pohvale prejema tudi igralka Emily Blunt, za katero mnogi trdijo, da je odigrala eno najboljših vlog svoje kariere. Šepeta se tudi o potencialni nominaciji za oskarja. Film je sicer znanstvenofantastični triler o teorijah zarote, povezanih z nezemeljskim življenjem. V njem poleg angleške igralke igrajo še Josh O'Connor, Colman Domingo in Eve Hewson.

Razlagalnik

Kratica NLP pomeni neznani leteči predmet. Izraz se je uveljavil v 40. letih 20. stoletja, ko so se začela množična poročanja o nenavadnih zračnih pojavih. Zgodovinsko gledano je ta termin postal tesno povezan z ufologijo, vedo, ki se ukvarja s preučevanjem poročil o obiskih nezemeljskih bitij, čeprav uradna znanost večino teh pojavov pripisuje naravnim pojavom, atmosferskim motnjam ali tajnim vojaškim tehnologijam.

Film 'Bližnja srečanja tretje vrste', ki ga je Spielberg režiral leta 1977, je bil prelomen, saj je spremenil način prikazovanja nezemljanov v popularni kulturi. Namesto klasičnih invazijskih pošasti, ki so prevladovale v znanstveni fantastiki 50. let, je Spielberg nezemljane predstavil kot napredna, radovedna in miroljubna bitja. Film je s svojo vizualno podobo in glasbeno govorico močno vplival na to, kako si javnost predstavlja stik z zunajzemeljsko inteligenco.

Znanstvena špekulacija je pristop, pri katerem se na podlagi obstoječih znanstvenih spoznanj in teorij razmišlja o možnostih, ki še niso dokazane, a so teoretično mogoče. Za razliko od čiste znanstvene fantastike, ki si lahko dovoli popolno svobodo domišljije, znanstvena špekulacija temelji na logičnih izpeljavah in vprašanjih, kot so: 'Če obstajajo določeni fizikalni pogoji, kakšne oblike življenja bi se lahko razvile?' To je orodje, ki povezuje trdo znanost z ustvarjalnim razmišljanjem o prihodnosti človeštva.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
dan razkritja steven spielberg emily blunt

V Bollywoodu vre: bo za snemanja uveden osemurni delovnik?

24ur.com Steven Spielberg: Imam zelo močan sum, da trenutno na Zemlji nismo sami
24ur.com Steven Spielberg se je bal, da bo človeštvo zaradi pandemije ogroženo
24ur.com Nicolas Cage: Umetna inteligenca je zame nočna mora
24ur.com Je Dan razkritja najboljši film Stevena Spielberga tega tisočletja?
24ur.com Umetna inteligenca kot sogovornik, terapevt ali celo ljubezen
24ur.com Psihološki triler Neznanec na odru Mestnega gledališča ljubljanskega
Moskisvet.com To želijo zgraditi na Luni: Norost ali briljantna ideja?
Priporoča
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia2
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia3
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia4
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia5
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia6
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia7
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia8
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia9
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia10
KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Juzles Iters
03. 06. 2026 21.58
Koga briga...
Odgovori
0 0
flojdi
03. 06. 2026 20.51
??.pa saj v celem vesolju nismo samo MI.le gdo si domislja da smo
Odgovori
0 0
Svarog
03. 06. 2026 21.12
kdo
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Dojenčica slovenske vplivnice nasmejala splet
Hči Jessice Albe zaključila šolanje in odhaja na prestižni Yale
Hči Jessice Albe zaključila šolanje in odhaja na prestižni Yale
Video, ki topi srca: Tako je deček reagiral na svoje težko pričakovano darilo
Video, ki topi srca: Tako je deček reagiral na svoje težko pričakovano darilo
Ne boste verjeli, kako je ime njegovemu sinu
Ne boste verjeli, kako je ime njegovemu sinu
zadovoljna
Portal
Tako dobro je videti v kopalkah
Kdo je igralka, o kateri trenutno govorijo vsi?
Kdo je igralka, o kateri trenutno govorijo vsi?
Čevlji, ki so postali najbolj vroč trend letošnjega poletja
Čevlji, ki so postali najbolj vroč trend letošnjega poletja
Najbolj zeleni otok Hrvaške, ki je očaral tudi Američane
Najbolj zeleni otok Hrvaške, ki je očaral tudi Američane
vizita
Portal
Tihi srčni infarkt: Simptomi, ki jih nikakor ne smete spregledati
Kaj vam sporočajo akne in zakaj se pojavljajo le na določenih delih obraza
Kaj vam sporočajo akne in zakaj se pojavljajo le na določenih delih obraza
5 napak, ki uničujejo vaše sklepe
5 napak, ki uničujejo vaše sklepe
Tihi junaki vsakdana, ki pogosto ostanejo spregledani
Tihi junaki vsakdana, ki pogosto ostanejo spregledani
cekin
Portal
Teden na plaži dražji od nastanitve - turisti presenečeni nad cenami v Italiji
Ti stroški najbolj udarijo upokojence: največji skriti stroški, ki vam poberejo pokojnino
Ti stroški najbolj udarijo upokojence: največji skriti stroški, ki vam poberejo pokojnino
Turist razkril ceno zajtrka na Tenerifih – ljudje ne morejo verjeti, koliko je plačal
Turist razkril ceno zajtrka na Tenerifih – ljudje ne morejo verjeti, koliko je plačal
Poslali 200 prošenj – odgovor dobili na aplikaciji za zmenke
Poslali 200 prošenj – odgovor dobili na aplikaciji za zmenke
moskisvet
Portal
Princesa, ki je namesto čajank izbrala skoke s padalom
Po 50. letu pride trenutek, ki ga moški ne pričakujejo
Po 50. letu pride trenutek, ki ga moški ne pričakujejo
Dva dni jedel samo sardine ... pokazal, kaj se zgodi s telesom
Dva dni jedel samo sardine ... pokazal, kaj se zgodi s telesom
Kaj pomeni zelena pika na telefonu Android? Preverite, katera aplikacija uporablja kamero ali mikrofon
Kaj pomeni zelena pika na telefonu Android? Preverite, katera aplikacija uporablja kamero ali mikrofon
dominvrt
Portal
Klopi lahko v stanovanju preživijo več dni – tukaj jih je največ
Kako pravilno gnojiti paradižnik: trije ključni trenutki za velik in zdrav pridelek
Kako pravilno gnojiti paradižnik: trije ključni trenutki za velik in zdrav pridelek
Te napake v dnevni sobi vas stanejo udobja
Te napake v dnevni sobi vas stanejo udobja
Že ves čas narobe uporabljate klimo?
Že ves čas narobe uporabljate klimo?
okusno
Portal
Če poznate to razmerje, bo mlečni gres vedno uspel
Poletna priloga, ki izgine z mize med prvimi
Poletna priloga, ki izgine z mize med prvimi
Viralni hit, ki vzame le nekaj minut, navduši pa že po prvem grižljaju
Viralni hit, ki vzame le nekaj minut, navduši pa že po prvem grižljaju
Zdrave sladice, ki jih pripravimo vnaprej in samo vzamemo iz hladilnika (ali zamrzovalnika)
Zdrave sladice, ki jih pripravimo vnaprej in samo vzamemo iz hladilnika (ali zamrzovalnika)
voyo
Portal
V nevarni modrini 2
Erko Jun: Pot do BRAVE 106
Erko Jun: Pot do BRAVE 106
Cacau - okus ljubezni
Cacau - okus ljubezni
Ja, Chef!
Ja, Chef!
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1744