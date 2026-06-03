Zakaj Spielberg verjame, da v vesolju nismo sami?

Od Stevena Spielberga, režiserja uspešnic Žrelo in E. T. - Vesoljček ter franšiz Indiana Jones in Jurski park, ljubitelji filmov ne pričakujejo nič manj kot kino uspešnico leta. Nismo edina inteligentna civilizacija v vesolju, je prepričan 79-letnik, ki je za film angažiral zvezdniško igralsko zasedbo z Emily Blunt in Colinom Firthom na čelu. In kaj je enega najuspešnejših filmskih ustvarjalcev prepričalo, da nismo sami?

"V to verjamem, odkar sem pred 50 leti posnel film Bližnja srečanja tretje vrste. Temu ne bi rekel znanstvena fantastika, ampak znanstvena špekulacija," je povedal v nedavnem intervjuju. "V intervjujih tega filma nisem želel opisovati kot znanstveno fantastiko. Vsekakor pa sem verjel v obstoj življenja drugod, vendar sem vedno trdil, da dokler NLP-ja ne vidim na lastne oči, ne bom kategorično trdil, da obstaja dokaz, da obstaja življenje. Da je življenje od tam zunaj prišlo sem. Zdaj mislim drugače. Zdaj sem pripravljen spremeniti svoje mnenje zaradi posrednih dokazov, ki so prepričljivi."