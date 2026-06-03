Zakaj Spielberg verjame, da v vesolju nismo sami?

Od Stevena Spielberga, režiserja uspešnic Žrelo in E. T. - Vesoljček ter franšiz Indiana Jones in Jurski park, ljubitelji filmov ne pričakujejo nič manj kot kino uspešnico leta. Nismo edina inteligentna civilizacija v vesolju, je prepričan 79-letnik, ki je za film angažiral zvezdniško igralsko zasedbo z Emily Blunt in Colinom Firthom na čelu. In kaj je enega najuspešnejših filmskih ustvarjalcev prepričalo, da nismo sami?
"V to verjamem, odkar sem pred 50 leti posnel film Bližnja srečanja tretje vrste. Temu ne bi rekel znanstvena fantastika, ampak znanstvena špekulacija," je povedal v nedavnem intervjuju. "V intervjujih tega filma nisem želel opisovati kot znanstveno fantastiko. Vsekakor pa sem verjel v obstoj življenja drugod, vendar sem vedno trdil, da dokler NLP-ja ne vidim na lastne oči, ne bom kategorično trdil, da obstaja dokaz, da obstaja življenje. Da je življenje od tam zunaj prišlo sem. Zdaj mislim drugače. Zdaj sem pripravljen spremeniti svoje mnenje zaradi posrednih dokazov, ki so prepričljivi."
Prvi odzivi na novi film Dan razkritja (Disclosure Day), ki bo v kinematografe prispel prihodnji mesec, so izjemno pozitivni, številni kritiki pa ga že označujejo za njegov najboljši film v zadnjih dvajsetih letih. Posebne pohvale prejema tudi igralka Emily Blunt, za katero mnogi trdijo, da je odigrala eno najboljših vlog svoje kariere. Šepeta se tudi o potencialni nominaciji za oskarja. Film je sicer znanstvenofantastični triler o teorijah zarote, povezanih z nezemeljskim življenjem. V njem poleg angleške igralke igrajo še Josh O'Connor, Colman Domingo in Eve Hewson.
Kratica NLP pomeni neznani leteči predmet. Izraz se je uveljavil v 40. letih 20. stoletja, ko so se začela množična poročanja o nenavadnih zračnih pojavih. Zgodovinsko gledano je ta termin postal tesno povezan z ufologijo, vedo, ki se ukvarja s preučevanjem poročil o obiskih nezemeljskih bitij, čeprav uradna znanost večino teh pojavov pripisuje naravnim pojavom, atmosferskim motnjam ali tajnim vojaškim tehnologijam.
Film 'Bližnja srečanja tretje vrste', ki ga je Spielberg režiral leta 1977, je bil prelomen, saj je spremenil način prikazovanja nezemljanov v popularni kulturi. Namesto klasičnih invazijskih pošasti, ki so prevladovale v znanstveni fantastiki 50. let, je Spielberg nezemljane predstavil kot napredna, radovedna in miroljubna bitja. Film je s svojo vizualno podobo in glasbeno govorico močno vplival na to, kako si javnost predstavlja stik z zunajzemeljsko inteligenco.
Znanstvena špekulacija je pristop, pri katerem se na podlagi obstoječih znanstvenih spoznanj in teorij razmišlja o možnostih, ki še niso dokazane, a so teoretično mogoče. Za razliko od čiste znanstvene fantastike, ki si lahko dovoli popolno svobodo domišljije, znanstvena špekulacija temelji na logičnih izpeljavah in vprašanjih, kot so: 'Če obstajajo določeni fizikalni pogoji, kakšne oblike življenja bi se lahko razvile?' To je orodje, ki povezuje trdo znanost z ustvarjalnim razmišljanjem o prihodnosti človeštva.
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