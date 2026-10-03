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Zakaj zgodba O. J. Simpsona še desetletja pozneje deli Ameriko?

Los Angeles, 03. 10. 2026 12.10 pred 54 minutami 2 min branja 3

Avtor:
E.K.
OJ Made in America

O. J. Simpson je bil eden najslavnejših športnikov svojega časa, dokler ga ni odmeven sodni proces postavil v središče enega najbolj razvpitih primerov v ameriški zgodovini. Dokumentarni film O. J.: Ameriški zločin na VOYO razkriva zgodbo, ki še desetletja pozneje deli ameriško javnost.

Zdaj si na vrsti ti. Na VOYO si oglej prvi del dokumentarnega filma O. J.: Ameriški zločin.

Na današnji dan, 3. oktobra 1995, je bil O. J. Simpson oproščen obtožb za umor nekdanje žene Nicole Brown Simpson in njenega novega partnerja Rona Goldmana. Sojenje, ki je bilo deležno izjemne medijske pozornosti, je trajalo več kot osem mesecev.

O. J. Simpson
O. J. Simpson
FOTO: Profimedia

O. J. Simpson je bil poleg igralca ameriškega nogometa tudi filmski igralec, vendar pa je najbolj zaslovel leta 1994, ko ga je policija preganjala po cestah Los Angelesa v neposrednem prenosu. Bežal je s kraja umora nekdanje soproge in njenega partnerja. Sanjska ekipa odvetnikov je na kazenskem procesu dosegla njegovo oprostitev. Družini pokojnih pa ga nista pustili pri miru in sta ga tožili civilno ter zmagali, Simpson pa je moral zaradi visoke odškodnine razglasiti osebni stečaj.

Zgodba o njem še desetletja pozneje deli Ameriko. Večina državljanov je še danes prepričana, da je ušel zasluženi kazni zaradi dvojnega umora. Dokumentarec, sestavljen iz petih delov, O. J.: Ameriški zločin, ki si ga lahko ogledate na VOYO, se vrača k enemu najbolj odmevnih primerov v ameriški zgodovini. Skozi več kot 70 intervjujev z ljudmi iz Simpsonovega življenja, borci za državljanske pravice in poznavalci primera razkriva preplet slave, rasnih napetosti, medijev, nasilja in sodstva ter pokaže, zakaj primer še po desetletjih buri številne duhove.

Zloglasni zvezdnik, ki je umrl pred dvema letoma, je pozneje sicer vseeno sedel za zapahi zaradi poskusa ropa lastnih spominkov. Po devetih letih za zapahi je bil oktobra 2017 izpuščen na prostost.

Zdaj si na vrsti ti. Na VOYO je že na voljo prvi del petdelnega dokumentarnega filma O. J.: Ameriški zločin, preostali deli pa bodo na ogled postopoma, vsak dan po eden.

Razlagalnik

V ameriškem pravnem sistemu se izraz 'Dream Team' nanaša na skupino izjemno prepoznavnih, dragih in visoko usposobljenih odvetnikov, ki jih obtoženec najame za obrambo v zelo odmevnih primerih. V primeru O. J. Simpsona je bila ta ekipa sestavljena iz vrhunskih pravnih strokovnjakov, kot so bili Johnnie Cochran, Robert Kardashian in Alan Dershowitz, ki so s svojo strategijo in medijsko prepoznavnostjo bistveno vplivali na potek in izid sojenja.

V Združenih državah Amerike se kazensko sojenje osredotoča na državno pregon kaznivega dejanja, kjer mora tožilstvo krivdo dokazati 'onkraj razumnega dvoma', kar je zelo visok standard. Nasprotno pa civilno sojenje sproži zasebna stranka (v tem primeru družini žrtev) zaradi odškodninske odgovornosti. V civilnem postopku je standard dokazovanja bistveno nižji in temelji na 'pretežni verjetnosti', zato je mogoče, da je oseba oproščena v kazenskem procesu, a hkrati spoznana za odgovorno v civilni tožbi.

Sojenje je potekalo v času globokih družbenih napetosti v Los Angelesu, le nekaj let po nemirih leta 1992, ki so izbruhnili po oprostitvi policistov, ki so pretepli Rodneyja Kinga. Primer O. J. Simpsona je razkril globok razkol v ameriški družbi, saj so se mnenja o njegovi krivdi pogosto razlikovala glede na rasno pripadnost. Mnogi temnopolti Američani so v oprostitvi videli simbolično zmago nad sistemom, ki so ga dojemali kot pristranskega, medtem ko so mnogi belopolti Američani verjeli v njegovo krivdo in bili zgroženi nad izidom procesa.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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O. J.: Ameriški zločin VOYO dokumentarni film film

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KOMENTARJI3

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Sonex
03. 10. 2026 12.38
ni bil kriv
Odgovori
-2
0 2
minkica91
03. 10. 2026 12.18
pri nas je enako,kdor ima denar, NI KRIV NIKOLI.
Odgovori
+3
3 0
SIovaškaMona3koma3
03. 10. 2026 12.26
Predlagam da samo slediš denarju proti izvoru, da zveš točke ponora 'resničnih' delov izbranih zgodb..
Odgovori
+0
1 1
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