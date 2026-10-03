Zakaj zgodba O. J. Simpsona še desetletja pozneje deli Ameriko?

Na današnji dan, 3. oktobra 1995, je bil O. J. Simpson oproščen obtožb za umor nekdanje žene Nicole Brown Simpson in njenega novega partnerja Rona Goldmana . Sojenje, ki je bilo deležno izjemne medijske pozornosti, je trajalo več kot osem mesecev.

O. J. Simpson je bil poleg igralca ameriškega nogometa tudi filmski igralec, vendar pa je najbolj zaslovel leta 1994, ko ga je policija preganjala po cestah Los Angelesa v neposrednem prenosu. Bežal je s kraja umora nekdanje soproge in njenega partnerja. Sanjska ekipa odvetnikov je na kazenskem procesu dosegla njegovo oprostitev. Družini pokojnih pa ga nista pustili pri miru in sta ga tožili civilno ter zmagali, Simpson pa je moral zaradi visoke odškodnine razglasiti osebni stečaj.

Zgodba o njem še desetletja pozneje deli Ameriko. Večina državljanov je še danes prepričana, da je ušel zasluženi kazni zaradi dvojnega umora. Dokumentarec, sestavljen iz petih delov, O. J.: Ameriški zločin, ki si ga lahko ogledate na VOYO, se vrača k enemu najbolj odmevnih primerov v ameriški zgodovini. Skozi več kot 70 intervjujev z ljudmi iz Simpsonovega življenja, borci za državljanske pravice in poznavalci primera razkriva preplet slave, rasnih napetosti, medijev, nasilja in sodstva ter pokaže, zakaj primer še po desetletjih buri številne duhove.

Zloglasni zvezdnik, ki je umrl pred dvema letoma, je pozneje sicer vseeno sedel za zapahi zaradi poskusa ropa lastnih spominkov. Po devetih letih za zapahi je bil oktobra 2017 izpuščen na prostost.