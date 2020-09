Zaključuje se 77. beneški filmski festival, v boj za zlatega leva 18 filmov

Letošnja Mostra, ki poteka ob upoštevanju številnih varnostnih ukrepov za preprečevanje širjenja novega koronavirusa, je prvi filmski festival na svetu, ki je izveden po zaustavitvi javnega življenja zaradi covid-19. Filmski festival v Cannesu, ki bi moral potekati maja, je bil namreč v fizični obliki odpovedan. Za zlatega leva za najboljši film se s svojimi stvaritvami potegujejo režiserke Chloe Zhao, Mona Fastvold, Nicole Garcia, Emma Dante, Susanna Nicchiarelli, Julia von Heinz, Jasmila Žbanić in Malgorzata Szumowska, ki režijo filma z angleškim naslovomNever Gonna Snow Again podpisuje skupaj z Michalom Englertom.Med režiserji pa so v tekmi za zlatega leva Hilal Baydarov, Michel Franco, Amos Gitai, Andrej Končalovski, Kiyoshi Kurosawa, Majid Majidi, Kornel Mundruczo, Claudio Noce, Gianfranco Rosiin Chaitanya Tamhane. Sedemčlanski žiriji, ki bo izbrala dobitnika, predseduje avstralska filmska igralka in dvakratna oskarjevka Cate Blanchett.