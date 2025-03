Zaključil se je šov Sanjski moški Hrvaške: koga sta izbrala Šime in Miloš?

Opozorilo: Članek vsebuje informacije o finalni oddaji Sanjski moški Hrvaške!

Končalo se je romantično popotovanje šova Sanjskega moškega Hrvaške, v katerem smo spremljali tudi štiri Slovenke in ena od njih je prišla vse do finala. Vanja Stanojević je tista, ki je v Šimetovi ekipi prišla vse do finala.

"Tisto, kar je najbolj pomembno od vsega, je to, da me zanima, kaj je življenje še pripravilo za naju. Kakšne izkušnje, kakšne avanture. To pa lahko izvem samo na en način ... Tako, da sem še vedno del najine zgodbe in da skupaj korakava skozi vse, kar pride. Tako da Vanja, zadnjič to sezono, ampak ne zadnjič na splošno ... Dobila si prvo vrtnico. Vzameš to, zadnjo vrtnico?" je Vanjo vprašal Šime, ta pa je z nasmeškom na obrazu povedala, da z veseljem in se mu ob tem zahvalila za vse, kar je preživela z njim.