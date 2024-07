Zaključuje se 58. mednarodni filmski festival v Karlovih Varih

Med filmi v tekmovalnem programu je film Proslava hrvaškega režiserja Bruna Ankovića , ki je koprodukcija Hrvaške in Katarja, in je na festivalu doživel svetovno premiero.

Filme v glavnem tekmovalnem programu je letos ocenjevala žirija v sestavi ameriška producentka Christine Vachon, avstralski filmski in gledališki igralec Geoffrey Rush, islandski pisatelj in scenarist Sjon, češka igralka Eliška Krenkova ter madžarski režiser, scenarist in skladatelj Gabor Reisz.

Lani je kristalni globus za najboljši film prejela bolgarsko-nemška koprodukcija Blaginje lekcije v režiji Stefana Komandareva. Obenem so glavno igralko filma Eli Skorčevo na festivalu izbrali za najboljšo igralko.