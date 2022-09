Zaključuje se beneški filmski festival: na rdeči preprogi tudi protest

V Benetkah se bo drevi s podelitvijo nagrad sklenil 79. mednarodni filmski festival. Za zlatega leva se letos poteguje 23 filmov, ki jih ocenjuje žirija pod vodstvom ameriške igralke Julianne Moore. Slednja je v petek na rdeči preprogi vodila protest v podporo filmskim ustvarjalcem, ki so pridržani po zaporih po vsem svetu.

V Benetkah se zaključuje 79. mednarodni filmski festival. Festival je 31. avgusta uvedel film White Noise (Beli šum) režiserja Noaha Baumbacha, v katerem sta med drugim zaigrala Adam Driver in Greta Gerwig. Na festivalu so tudi letos sodelovala številna velika imena svetovne kinematografije, najmočneje so bile zastopane italijanska, francoska in ameriška.

icon-expand Zaključuje se 79. mednarodni filmski festival v Benetkah FOTO: Profimedia

Vsi filmi, ki se bodo za borili za zlatega leva, so na festivalu doživeli svetovno premiero. Poleg Baumbacha so v glavnem tekmovalnem programu med drugim prikazali še filme Floriana Zellerja, Darrena Aronofskyja, v Iranu zaprtega Džafarja Panahija, Alejandra Inarrituja, Todda Fielda, Romaina Gavrasa in Emanueleja Crialeseja. Prejemnika zlatega leva za življenjsko delo sta letos režiser in scenarist Paul Schrader ter francoska igralka Catherine Deneuve.

V tekmovalni del so uvrstili tudi film Blonde (Plavolaska) režiserja Andrewa Dominika, temačno pripoved o tragičnem življenju filmske ikone Marilyn Monroe, ki velja za enega od favoritov. V uradni tekmovalni program Obzorja se je uvrstila tudi slovenska manjšinska koprodukcija Najsrečnejši človek na svetu Teone Strugar Mitevske. Šesti celovečerni film makedonske režiserke in scenaristke je na festivalu doživel svetovno premiero. Na festivalu je v četrtek potekal tudi t.i. ukrajinski dan, na katerem so v luči vojne v Ukrajini izrazili solidarnost z državo in podporo njihovim umetnikom. Julianne Moore na čelu protesta proti aretiranim umetnikom Ameriška igralka Julianne Moore, ki je letošnja predsednica žirije mednarodnega filmskega festivala v Benetkah, je v petek na rdeči preprogi vodila protest v podporo filmskim ustvarjalcem, ki so pridržani po zaporih po vsem svetu. V tekmovalnem programu festivala je uvrščen tudi novi film v Iranu zgoraj omenjenega zaprtega režiserja Džafarja Panahija. Panahija, ki je leta 2000 v Benetkah že prejel zlatega leva, so aretirali julija skupaj s še dvema drugima filmskima ustvarjalcema. Poleg njega so zaprli še z zlatim medvedom nagrajenega Mohamada Rasulofa in Mostafo Al Ahmada.

icon-expand Julianne Moore na čelu protesta proti aretiranim umetnikom. FOTO: Profimedia

Igralki Julianne Moore se je na protestu pridružilo na ducate drugih umetnikov, med drugim tudi britanska režiserka Sally Potter in lanska dobitnica zlatega leva, Francozinja Audrey Diwan. V rokah so držali plakate, ki so opozarjali tudi na pridržano mjanmarsko režiserko Ma Aeint in turško producentko Cigdem Mater. Panahijev novi film Khers Nist (Brez medvedov) kaže, da režiser kljub dolgoletnim poskusom utišanja ni izgubil svoje ostre politične kritike in trpkega smisla za humor. Film med drugim prikazuje Irance v Turčiji, ki si obupno prizadevajo prebegniti v Evropo, spremlja pa tudi filmskega ustvarjalca, ki se trudi posneti film na drugi strani meje v Iranu. Zgodba sloni na resnični Panahijevi izkušnji.

