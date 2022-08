Zala Djurić: Vsaki svoji vlogi napišem življenjepis in ji izberem parfum

"Jaz imam zanimivo tehniko, ko se zgodi, da imam veliko vlog naenkrat, da moram na dnevni bazi skakati iz ene vloge v drugo. Poleg tega, da ima vsaka vloga svoj življenjepis, svoj seznam pesmi, ki jih ta lik posluša, ima vsak lik tudi svoj parfum. To je ena takšna tehnika in trik, da me te stvari instant vrnejo nazaj v vlogo," z nasmeškom na obrazu pove Zala Djurić in doda, da je zagovornica dobre priprave na vlogo: "Včasih se pripravljam že z režiserjem od začetka, včasih domačo nalogo naredim sama. Sem velik zagovornik tega, da se je treba dobro pripraviti pred začetkom snemanja, da se lahko na snemanju potem samo igraš."

Pravi, da zaenkrat uživa v vseh vlogah, ki jih dobi, in da zaenkrat še ni našla nečesa, nad čemer bi se še posebej navduševala. Zalo navdušuje igra, ne glede na to, kakšno vlogo ima v filmu. "Do zdaj sem v vseh vlogah uživala enako in veselim se, da bom odkrila, katere vloge so mi morda ljubše, in da ti lahko odgovorim na to vprašanje," je v Sarajevu po projekciji kratkih filmov povedala 26-letnica za 24ur.com. Dodaja, da ne sanja v smislu, da bi sanjarila o idolih, s katerimi si želi sodelovati: "Zelo sem vesela, ko lahko preberem dober scenarij in da delam z dobro ekipo. Nimam pa načrta. Rada se igram in vesela sem, ko mi je to dovoljeno."

Največja opora je njen fant

Zala pravi, da je med vsemi svojci in prijatelji nanjo najbolj ponosen njen fant: ''Največkrat me pohvali moj fant. Vsak dan. On je moja največja opora.'' In fantov kompliment, ki si ga je najbolj zapomnila in ji je bil najbolj všeč? ''Rekel je, da se vidi, da skozi lik še vedno žari moja ljubezen in iskrivost. Mislim, da je to tudi poanta vsega in cilj vsakega filmskega igralca. Da lahko že samo z očmi poveš več kot z vsemi besedami.''