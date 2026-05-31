Zaljubljena Anastasia in Petar vabita v Otok ljubezni Adria

Anastasia Kaleb in Petar Rašić , ki smo ju spoznali v 5. sezoni šova Sanjski moški Hrvaške , sta še vedno srečno zaljubljena in želita, da bi svojo boljšo polovico našli tudi ostali. Zato sta obiskala prizorišče za casting novega resničnostnega šova Otok ljubezni Adria in gledalce spodbudila, naj se prijavijo v šov ter morda najdejo ljubezen tako, kot sta jo našla onadva – pred kamerami.

V zabavnem videu sta se pošalila, da je Petar eden od kandidatov, Anastasia pa vodja castinga. Zaljubljenca sta sicer eden redkih parov, ki sta v resničnostnem šovu dejansko našla ljubezen – in jo ohranila tudi po koncu snemanja. Podobno je uspelo tudi Kaji Casar in Karlu Godcu.

Svetovni televizijski fenomen Otok ljubezni zdaj prihaja tudi v Slovenijo. Priljubljen šov, ki je osvojil občinstvo po vsem svetu, bo prvič odprl vrata vile za tekmovalce iz naše regije. Vsi samski, drzni in ljubezni željni se lahko prijavijo v prvo sezono, v kateri bodo iskali ljubezen v razkošni vili na eksotičnem otoku ter se potegovali za glavno nagrado v višini 50.000 €. Se upaš zaljubiti pred kamero? Prijavi se v Otok ljubezni Adria.