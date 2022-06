Zaljubljeni Dejan doživel hladen tuš, ni pričakoval kritik svoje žene

Vsi pari so se med srečanjem s strokovnjaki odločili, da bodo ostali v eksperimentu. A so med pogovorom z njimi razkrili podrobnosti, s katerimi so presenetili drug drugega. Za nekatere je bilo presenečenje prijetno, druge je čakal hladen tuš.

Luku je žal Adama Po prvi skupni večerji je pare čakalo prvo srečanje in pogovor s strokovnjaki. Do takrat so morali sporočiti, ali želijo ostati v eksperimentu ali se bodo poslovili. Marinko se je pred tem sproščal s telovadbo, ki je del njegove vsakodnevne rutine. Nikolina in Adam sta bila po burnem dogajanju na večerji bolj mirna, Luka in Nadia pa sta se še naprej pogovarjala o tem, da ga je Nikolina osvajala in da bi moral Luka to povedati Adamu. Luka: "Povedal mu bom iz spoštovanja do njega ... Žal mi ga je."

icon-expand Nikolina in Adam po ljubezenskem viharju. FOTO: POP TV

Možje na trnih Pari so se pred srečanjem s strokovnjaki ločili, da bi v miru sprejeli odločitev. Marinku se je zdelo, da so prav vsi moški na trnih: "Da tudi sami niso prepričani, če so vse uredili s svojimi ženami ali ne. Ne bi ravno rekel, da so." Tudi sam je potreboval razmislek, ali naj nadaljuje. Dejan ni imel težav z odločitvijo, medtem ko je njegova Gordana povedala, da sta po odličnem začetku naletela na več težav. Nikolini se je zdelo, da zapravlja svoj in Adamov čas, in je razmišljala tudi o tem, da bi se poslovila. A če bi eden izmed partnerjev napisal, da želi ostati, bi par ostal v eksperimentu.

icon-expand Ostati ali oditi? FOTO: POP TV

Zapeljivec Milan Pred strokovnjake sta prva sedla Milan in Gordana. Slednjo je zanimalo, zakaj so združili prav njiju. Izvedela sta, da popolni ženske in moški ne obstajajo in da je življenje polno izzivov, nato pa so se vrnili na začetek, k poroki. Gordana je priznala, da se z Milanom karakterno zelo dobro ujameta in da je čudovit človek. Povedala je, da jo je že na vse mogoče načine poskušal zapeljati, sama pa bi potrebovala več časa, da bi ga spustila blizu. Milan: "Jaz jo bom zapeljeval, dokler jo bom poznal. V tem ne vidim nič napačnega." Dodal je, da verjetno Gordana ob tem uživa, le da si tega noče priznati. Oba pa sta se odločila, da ostajata v eksperimentu.

icon-expand Milan si je oddahnil. FOTO: POP TV

Lidija se bo vrnila k možu Lidija je povedala, da je njen mož izdal njeno zaupanje že na medenih tednih, Alen pa, da sta imela težave s komunikacijo, saj mu ni pustila do besede. Strokovnjaki so ocenili, da Lidija s svojimi dramami poskuša pritegniti pozornost, Alen pa se v takšnih situacijah ne znajde in ga je strah. Lidija je povedala, da je na Alenu nič ne pritegne, njemu pa je bila žena čedna in pametna. Strokovnjaki so še ocenili, da se Lidija želi počutiti sprejeto, vključno z njenim temperamentom, on pa bi potreboval ženo, ki bi ga podpirala, na katero bi lahko računal in ki ne bi delala drame. Lidija je nato povedala, da se je pripravljena vrniti k možu. Tudi Alen je napisal, da ostaja v eksperimentu.

icon-expand Lidija in Alen bosta poskusila znova. FOTO: POP TV

'Če spoštujemo sebe, lahko spoštujemo nekoga drugega' Nikolina je še pred strokovnjaki ponovila, da do svojega moža nič ne čuti: "Mogoče sem imela prevelika pričakovanja." Pojasnila je, da bi potrebovala več časa, česar pa eksperiment ne dopušča. Strokovnjaki so opozorili: "V kakršnemkoli odnosu je na prvem mestu spoštovanje, šele nato nadgradnja ... A najprej mora biti spoštovanje do sebe. Če spoštujemo sebe, lahko spoštujemo nekoga drugega." Adam je priznal, da se je med večerjo počutil grozno in je bil razočaran. Na vprašanje, ali je vzpostavila komunikacijo s katerim drugim moškim iz eksperimenta, ki je morda Adamovo nasprotje, je Nikolina odgovorila, da ne. Adamu so strokovnjaki svetovali, naj zavzame moško držo, naj bo manj vljuden in spodoben, saj Nikolina želi pristnost, iskrenost, direktnost ter princa, ki bi jo zaščitil. Oba sta se odločila nadaljevati, Nikolina namreč želi obema dati še eno priložnost.

icon-expand Nikolina in Adam ostajata. FOTO: POP TV

Šok za Dejana Gordana je povedala, da je bila prijetno presenečena, ko je prvič zagledala Dejana, a se je to spremenilo. Po vselitvi se jima je namreč, kot je pojasnila, precej zataknilo, saj imata različen bioritem. Dejan ji ne pusti spati in preveč govori, zaradi česar sta se že sprla. Strokovnjaki so jima svetovali, naj spoštujeta meje drug drugega. Oba ostajata v eksperimentu, čeprav Dejan ni mogel skriti presenečenja nad izjavami svoje žene. Povedal pa je, da ni človek, ki bi kar tako odnehal.

icon-expand Dejan ni pričakoval ženinih kritik. FOTO: POP TV

'Ne odneham in te čakam' Nadia je povedala, da sta z Luko imela vzpone in padce. Utrnila se ji je solza, ko je izjavila, da je vesela, ker nista obupala. Želela je spoznati sebe in dati priložnost ljubezni. Strokovnjaki so v njunem odnosu videli potencial in morebitno veliko ljubezen. Luka je vedel, da si Nadia želi potrpežljivosti, iskrenosti, razumevanja in varnosti. Nadia je povedala, da njegova čustva počasi sprejema, da je izpolnil njena pričakovanja, a si je morala to še priznati. Nadia: "Tukaj sem. Ne odneham in te čakam." Luka jo je dopolnil: "Na istem mestu ob istem času."

icon-expand Nadio so med pogovorom prevzela čustva. FOTO: POP TV

Valentina preseneti s komplimenti Zadnja sta bila na vrsti Valentina in Marinko. Valentina je povedala, da ga je na poroki zamenjala z matičarjem, da je pričakovala ženina v lepi obleki, a je med njunim druženjem spoznala, da obleka ne naredi človeka. Valentina: "Izredno dobra oseba. Izredno dober prijatelj. Z njim lahko govorim o vsem. To je prvič, da sem izkusila prijateljstvo z moškim na ta način." Marinko je bil videti prijetno presenečen in ji je vrnil kompliment, češ da je ženska na mestu, da je fenomenalna od videza in naprej. Valentina je začutila, da jo spoštuje, saj je iskrena od samega začetka. Dodala sta, da sta tako usklajena, da se jima sploh ni potrebno dogovarjati. Povedala pa je, da pogreša moško dominantnost, nakar je Marinko izjavil, da je zelo prilagodljiv. A tega ni želela slišati in imela je občutek, da se je njen mož boji.

icon-expand Ali bosta Valentina in Marinko ostala skupaj? FOTO: POP TV