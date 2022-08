Zaljubljeno ga je gledala, a jo je izločil

Milan je s težkom srcem sprejel svojo odločitev in se poslovil od Mirjane, ki ni skrivala svoje naklonjenosti do dobrosrčnega kmeta. Še težji dnevi so pred Tomislavom, ki se bo na svojo domačijo vrnil z Marino, a si tega nikakor ni želel.

'To si rekel tudi meni' Potem ko se je od Tomislava poslovila Antonija, je kmeta s svojim prihodom presenetila Marina. Tomislav: "Kot bi me zadela strela." Marina ga je spomnila na njegove obljube, da jo bo čakal, a ji je povedal, da je že našel ljubezen svojega življenja. Marina: "To si rekel tudi meni. Da sem tvoja ljubezen, da bom tvoja zlata punca, da bova šla na romantično potovanje in da boš čakal name." Stela je nato izjavila, da ni vedela za njegove obljube, a jo je Marina spomnila na njun pogovor, nakar sta se zapletli v manjši besedni dvoboj. Samanta pa ni mogla verjeti, da se tako grebeta za Tomislava: "Kot da je Brad Pitt ali Leonardo DiCaprio."

icon-expand Na Tomislavovi domačiji bo očitno še zelo pestro. FOTO: POP TV

Ko je družba odhajala proti domu, se je Tomislav pritoževal, češ da je to preveč zanj. Stela: "Zame, ne zate." Ni mu verjela, da je ne čaka enaka usoda kot Marino, on pa se je opravičeval, da je Marino želel narediti ljubosumno in da mu nič ne pomeni. Stela se je jezila, češ da ženski ne obljubljaš zvezd z neba, če se je hočeš znebiti. Tomislav jo je nato prepričeval, da jo ljubi, a mu je povedala, da ji bo to moral še dokazati. Kmet pa je vztrajal, da želi samo uživati z njo in da Marine noče imeti v svoji hiši.

Ivo in Branka uživata v dvoje Ivo in Branka sta se sama odpravila na sprehod, med katerim je kmet kandidatki delil komplimente, češ da je bila spontana, da je na barki vse pojedla in popila. Ko jo je objel, ji je to prijalo. Med kosilom je kritiziral Gordano, češ da je vzkipljiva in želi vse nadzorovati. Branka se mu je zdela inteligentna, zato mu je bila strašno všeč, kar ji je tudi povedal. Ni pa ji povedal, da je bolj nagibal h Kati, a je Branka bolj primerna zanj. Krunoslav odkrit do Gordane Ines je poskrbela, da so se vsa tri Krunoslavova dekleta lepo uredila za izločitev. Ines: "Hočemo mu pokvariti načrte in zmešati glavo." Kmet je priznal, da mu je postalo še bolj vroče in da so ga popolnoma prevzele, pred izločitvijo pa se je želel pogovoriti z Gordano. Na vprašanje, ali kaj čuti do nje, je odgovoril, da je dobra prijateljica in gospodinja. Ni pa ji zmogel povedati, da ni njen tip, a mu tudi sama ni povsem iskreno povedala, da se je zaljubila vanj. Ker je vztrajala, je izvedela, da je za njegov okus prevelika možača in preveč rada govori o sebi, kar pa ji seveda ni bilo pogodu.

icon-expand Krunoslavu ni bilo do kreganja. FOTO: POP TV

Branko ne išče delavke Branko je svoji dve dami pripeljal na ranč s konji. Kljub temu, da sta pričakovali sprehod po njegovih krajih, sta vseeno poprijeli za vile in lopato. Dubravka se je celo sezula in z bosimi nogami lotila dela, Branko pa je komentiral, češ da ne išče delavke, temveč žensko, ki se bo z njim zabavala. Milan izloči Mirjano Milan se je pred izločitvijo pogovoril še z Mirjano, ki mu je najprej pritisnila poljub na lice. Kmet ji je po druženju postal še bolj všeč in ni mogla verjeti, da še obstajajo tako dobri moški. Zanimalo pa jo je, če je pripravljen počakati na izbranko, saj se ne more čez noč preseliti k njemu. Pritrdil je, da nič ne gre na hitro, še posebej tako pomembne življenjske odločitve. Mirjana je še povedala, da se je imela zelo lepo, a se je prav ona morala posloviti. Razlog je bil v tem, da je bila najstarejša kandidatka. A je bila vesela, da je spoznala Milana, in napovedala je, da se bosta še slišala in videla.

icon-expand Mirjana se je topila ob Milanu, a se je morala posloviti. FOTO: POP TV