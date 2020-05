Zamenjava igralcev v sedmem delu filma Misija nemogoče

Esai Morales, rojen Brooklyn, se je v zadnjih letih pojavil tako na filmskem platnu kot na televiziji. Leta 1987 je zaigral v filmu La Bamba, nastopil je v seriji Preiskovalci na delu: NCIS Los Angeles (NCIS: Los Angeles), pred štirimi leti pa se je pridružil zasedbi serije How To Get Away With Murder.

Sedmi del filmske franšize Misija nemogoče bo v kinematografe predvidoma prišel drugo leto novembra.