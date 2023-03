Žan Serčič: Že kar nekaj telefonskih številk sem moral blokirati

Z oboževalci si želi ohranjati tako tesen stik, kot ga je imel do zdaj in se trudi, da bi večini na družbenih omrežjih odpisal, ali njihovo objavo, v katero ga označijo, vsaj všečkal. "Zelo rad si vzamem čas za svoje oboževalce in jih po koncertu pozdravim, se z njimi slikam, spregovorim kakšno besedo ali dve z njimi. In to da tudi meni en občutek, da niso vse skupaj samo številke v nekem virtualnem svetu, neki poslušalci na radiu, to so fizični ljudje, ki tebe poslušajo, ki so prišli in so hoteli s tabo preživeti ta večer. To tudi meni daje dodaten zagon. Zato bom to vedno tudi delal, ne samo, da bom njih osrečil, posledično tudi, ampak, da bom osrečil tudi sebe. Tudi jaz imam rad stik z njimi."

Preden se je zgodil veliki razmah družbenih omrežjih, kjer so nam glasbeniki, igralci in ostali umetniki bližje kot kdaj koli prej, so se morali mnogi zvezdniki spopadati s klici s skritih številk in skrivnostnimi sporočili. Žan pravi, da se mu to že dolgo ni zgodilo. "Mislim, da je tega manj. To, da bi me klicale oboževalke iz skritih ali celo neskritih številk, se je nehalo. Nazadnje se mi je to zgodilo pred kakšnimi petimi leti. Sem pa moral kar nekaj telefonskih številk blokirati, ja."

O igri: Čakaj, čakaj, da se še jaz malo vživim

"Igrati mi je bil izziv iz več zornih kotov. Vloga, ki jo igram, ta Robi, je totalno nasprotje mojega karakterja. Robi je res, ne vem kako naj rečem, res je kreten," je o svoji prvi pravi igralski vlogi povedal 27-letnik in dodal, da mu je bila ekipa, s katero je pri snemanju priljubljene VOYO serije v veliko pomoč. "Vesel sem bil, da me je recimo prijatelj, ki sem ga tam spoznal, Tine Ugrin, ki je igralec v tej epizodi, popeljal skozi ta igralski svet, ker ima on dosti izkušenj."

Na prvi vaji je opazil, kako se je igranja lotil njegov soigralec, ki se je takoj prelevil v svoj lik in se za trenutek ustavil: "Najbolj mi je bilo fascinantno na prvi vaji, ko je Tine kot izkušen igralec takoj padel v film. Jaz sem prebral scenarij v tem nekem mojem tonu, on pa takoj nazaj agresivno, kot je pisalo v scenariju. Sem rekel, čakaj, čakaj, da se še jaz vživim, jaz bom potreboval še malo časa."