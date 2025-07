Zanimiva pravila, ki jih morajo tekmovalci šova Otok ljubezni upoštevati

To je eno bolj znanih pravil šova. Nekdanji tekmovalci so večkrat razkrili, da 'Otočane' spodbujajo k odgovornemu pitju alkohola. Da bi preprečili pretiravanje, so producenti alkohol omejili na dve pijači na noč, običajno je to pivo ali vino. Koktajlov in žganih pijač v vili ni.