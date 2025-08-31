Zanimivosti iz zakulisja filma Top Gun: Maverick

Tom Cruise je sprva nasprotoval ideji
Čeprav je bil Top Gun eden od filmov, ki so Cruisea postavili med največje zvezdnike, sprva ni želel posneti nadaljevanja. Šele nekaj let po prvem filmu je med promocijo filma Born of the Fourth of July povedal, da se s snemanjem nadaljevanja ne strinja in da se mu to zdi 'neodgovorno', češ da je film edinstven.
S produkcijo so resno začeli šele desetletja kasneje
Leta 2010 je Paramount ponovno začel razmišljati o nadaljevanju. Obrnili so se na producenta Jerryja Bruckheimerja. Tony Scott, režiser prvega filma, se je sprva kar nekaj časa pogajal, če bi sploh sodeloval. Sprva so celo mislili, da bo Cruisova vloga Mavericka manjša. No, na koncu so nadaljevanje celo poimenovali po njem.
Tragedija je zaznamovala projekt
Po McQuarriejevem osnutku so scenarij večkrat predelali. Režiser prvega dela se je še vedno pogajal za sodelovanje. A avgusta tistega leta je Scott storil samomor, kasneje so film posvetili prav njemu.
Ponovno so zagnali projekt nekaj let pozneje
Leta 2014 je Justin Marks napisal nov osnutek, s Craigom si je nato delil zasluge za zgodbo. Scenarij so izpopolnili Ehren Kruger, Eric Warren Singer in McQuarrie, ki se je vrnil leta 2018.
Cruise je zaslužil zajetno plačilo
Film je postal uradno potrjen leta 2016, junija 2017 pa je dobil naslov Top Gun: Maverick. Sprva se je govorilo, da je Cruise prejel 13 milijonov dolarjev, do leta 2022 pa so poročali, da je skupni zaslužek znašal kar 100 milijonov dolarjev.
Cruise je vplival na izbiro režiserja
Cruise je vztrajal pri sodelovanju z režiserjem Josephom Kosinskim, s katerim je že delal na filmu Pozaba.
Zagotovil je, da se njegov tekmec pojavi
Val Kilmer je v originalu igral Icemana, a je bilo njegovo sodelovanje v nadaljevanjem dolgo časa pod vprašajem, saj je vmes zbolel. A Val Kilmer je sporočil, da je za vlogo Icemana na voljo in tako se je k nadaljevanju vrnil legendarni duo: Iceman in Maverick. Tudi Cruise si je želel, da je Iceman del zgodbe in se je potrudil, da so lik vrnili tudi v drugi film.
Skoraj so film prodali za pretočno predvajanje, a Cruise je vztrajal pri kino premieri
Med pandemijo so se različne pretočne platforme zanimale za pravice do filma. Cruise je vztrajal, da naj bo film prikazan izključno v kinematografih. Film je bil nato premierno prikazan konec maja 2022.
