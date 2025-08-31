Zanimivosti iz zakulisja filma Top Gun: Maverick

Top Gun: Maverick je dolgo nastajal, saj Tom Cruise sprva ni želel nadaljevanja, projekt pa je po smrti režiserja Tonyja Scotta obstal. Kasneje je režijo prevzel Joseph Kosinski, ki ga je izbral Cruise, scenarij pa so večkrat predelovali. V film se je vrnil tudi Val Kilmer, kljub zdravstvenim težavam.

Film Top Gun: Maverick si oglejte nocoj na POP TV ob 20. uri.

Tom Cruise je sprva nasprotoval ideji

Čeprav je bil Top Gun eden od filmov, ki so Cruisea postavili med največje zvezdnike, sprva ni želel posneti nadaljevanja. Šele nekaj let po prvem filmu je med promocijo filma Born of the Fourth of July povedal, da se s snemanjem nadaljevanja ne strinja in da se mu to zdi 'neodgovorno', češ da je film edinstven.

S produkcijo so resno začeli šele desetletja kasneje

Leta 2010 je Paramount ponovno začel razmišljati o nadaljevanju. Obrnili so se na producenta Jerryja Bruckheimerja. Tony Scott, režiser prvega filma, se je sprva kar nekaj časa pogajal, če bi sploh sodeloval. Sprva so celo mislili, da bo Cruisova vloga Mavericka manjša. No, na koncu so nadaljevanje celo poimenovali po njem.

Top Gun: Maverick FOTO: Profimeda icon-expand

Tragedija je zaznamovala projekt

Po McQuarriejevem osnutku so scenarij večkrat predelali. Režiser prvega dela se je še vedno pogajal za sodelovanje. A avgusta tistega leta je Scott storil samomor, kasneje so film posvetili prav njemu.

Ponovno so zagnali projekt nekaj let pozneje

Leta 2014 je Justin Marks napisal nov osnutek, s Craigom si je nato delil zasluge za zgodbo. Scenarij so izpopolnili Ehren Kruger, Eric Warren Singer in McQuarrie, ki se je vrnil leta 2018.

Top Gun: Maverick FOTO: Profimedia icon-expand

Cruise je zaslužil zajetno plačilo

Film je postal uradno potrjen leta 2016, junija 2017 pa je dobil naslov Top Gun: Maverick. Sprva se je govorilo, da je Cruise prejel 13 milijonov dolarjev, do leta 2022 pa so poročali, da je skupni zaslužek znašal kar 100 milijonov dolarjev.

Cruise je vplival na izbiro režiserja

Cruise je vztrajal pri sodelovanju z režiserjem Josephom Kosinskim, s katerim je že delal na filmu Pozaba.

Zagotovil je, da se njegov tekmec pojavi

Val Kilmer je v originalu igral Icemana, a je bilo njegovo sodelovanje v nadaljevanjem dolgo časa pod vprašajem, saj je vmes zbolel. A Val Kilmer je sporočil, da je za vlogo Icemana na voljo in tako se je k nadaljevanju vrnil legendarni duo: Iceman in Maverick. Tudi Cruise si je želel, da je Iceman del zgodbe in se je potrudil, da so lik vrnili tudi v drugi film.

Skoraj so film prodali za pretočno predvajanje, a Cruise je vztrajal pri kino premieri