Zanimivosti o Canu Yamanu, ki jih mora vedeti vsaka oboževalka

Can Yaman je po izobrazbi pravnik in govori več tujih jezikov

Igralec je sledil stopinjam svojega očeta in na italijanskem liceju v Istanbulu diplomiral pravo. Študij si je lahko privoščil, zahvaljujoč svoji košarkarski štipendiji na univerzi Yeditepe leta 2012. Can je tudi poliglot, in sicer govori turško, albansko, angleško, italijansko in tudi špansko.

Ima svojo linijo parfumov

Svojo linijo parfumov je postavni Turek ustvaril v Italiji in jo poimenoval Mania. Ves zaslužek, ki ga dobi od prodanih parfumov, gre dobrodelni organizaciji, ki jo je v Italiji ustanovil za pomoč otrokom v stiski.