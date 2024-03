Zanimivosti o Gospodarju prstanov, ki jih (morda) še niste vedeli

Maraton filmov Gospodar prstanov si oglejte ta konec tedna ob 20. uri na KINO. V petek Bratovščino prstana, v soboto Stolpa in v nedeljo Kraljeva vrnitev.

Christopher Lee je prvotno želel igrati Gandalfa, ne Sarumana

Kot je povedal Peter Jackson v intervjuju leta 2015, je bil Lee velik oboževalec knjig, ki jih je vsako leto znova prebral in si zapomnil dolge odlomke. Spoznal je Tolkiena in dolga leta sanjal, da bi igral Gandalfa. Ko je Peter Jackson spoznal Leeja, pa je za vlogo Gandalfa že razmišljal o Ianu McKellenu.

V 60. letih so Beatli želeli narediti – in v njem igrati – svojo filmsko glasbeno priredbo Gospodarja prstanov

Ta anekdota je prvič razkrita v dokumentarni seriji Petra Jacksona iz leta 2021 The Beatles: Get Back. Si predstavljate Paula McCartneyja kot Froda? Johna Lennona kot Golluma? Marsikateremu oboževalcu knjig, filmov in tudi glasbene skupine ni jasno, kako bi ta zadeva delovala, a fantje so menda bili izjemno zagrizeni za idejo. Tolkein je za idejo dejansko izvedel in jo v trenutku zavrnil. Morda pa nekoč dobimo muzikal Gospodarja prstanov z glasbeno podlago Beatlesov. Pesem Help! se zdi kot izjemno primerna v marsikateri situaciji filma.

Osem od devetih članov zasedbe, ki so upodobili Bratovščino prstana, si je omislilo enake tetovaže

John Rhys-Davies (Gimli) je bil edini član Bratovščine, ki se ni tetoviral, sicer pa so se družno odločili za malo poslikavo telesa, ki jih zdaj za vedno združuje.