Zanimivosti o trilogiji Hobit, ki jih (morda) še niste vedeli

Peter Jackson je s trilogijo Gospodar prstanov prinesel nov nivo optičnih iluzij. Sir Ian McKellan, ki je igral Gandalfa, je v filmih Gospodarja prstanov stal bližje kameri, da je bil videti višji od hobitov, ki so sicer zelo majhni. Izkušnja na snemanju Hobita pa je bila za McKellana povsem drugačna, morda celo bolj dolgočasna. Namesto da bi snemal skupaj s svojimi soigralci, so ga postavili pred zeleni zaslon. Igralec je bil tako presunjen nad izoliranim prizorom, da je planil v jok, ne da bi vedel, da je njegov mikrofon vključen. Na koncu so mu njegovi soigralci pomagali pri prehodu, vendar je malo verjetno, da se bo McKellan v prihodnosti prostovoljno prijavil za podoben projekt.

Legolas ne mežika?

Kot eden najstarejših članov bratovščine je bil Legolas, mojster loka in spreten borec, ki je kljuboval zakonom gravitacije. Tako kot njegovi predniki pred njim je bil eleganten, a močen in je redko kazal svoja čustva do sobratov, čeprav je globoko sočustvoval do tistih, ki so mu bili najbližji. To podrobnost so opazili največji oboževalci filma, ki jim le malokatera podrobnost uide. Dejansko naj bi Legolas pomežiknil, ko je poškodovan.