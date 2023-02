Zapeljivka Danijela: Zvečer imam pametnejše delo s tabo

V bitki za srce sanjskega moškega Tonija Šćulca je samo še šest deklet, to so Amra, Danijela, Josipa, Karolina, Polina in Stankica. Ker se šov približuje koncu, Toni ne bo izgubljal časa. Ker ni popolnoma prepričan, kakšna čustva goji do njega, bo na zmenek povabil povratnico Polino. Polina: "Vem, da sem Toniju všeč. Tudi on je meni všeč."