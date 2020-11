Zaradi epidemije znova zamaknili snemanje Prijateljev

Snemanje novega nadaljevanja oziroma pogovorne oddaje s šestimi igralci, ki smo jih lahko spremljali v priljubljeni seriji Prijatelji , se je znova zamaknilo. Lani februarja so Jennifer Aniston, Courtney Cox, Lisa Cudrow, Matthew Perry, David Schwimmer in Matt LeBlack potrdili, da bodo maja oboževalce razveselili z novimi dogodivščinami Rachel, Monice, Pheobe, Chandlerja, Rossa in Joeyja . A epidemija je, tako kot ostalim produkcijam, ponagajala tudi njim. Kar nekajkrat, v resnici.

A zdaj je Matthew, ki je upodobil večnega humorista Chandlerja Binga, oboževalce razveselil z novico, da naj bi bile nove dogodivščine šestih prijateljev na voljo že marca 2021. "Ponovno srečanje Prijateljev je prestavljeno na marec. Očitno nas čakajo zelo delovni dnevi in vsi smo nad tem izjemno navdušeni!"Da se Prijatelji vračajo že čez slabih pet mesecev, potrjuje tudiFox News.

Producentka Marta Kauffman si želi posebno epizodo posneti z občinstvom, saj brez njih Prijatelji niso takšni, kot smo jih vajeni. Pravi, da so gledalci in njihovi odzivi ključni. "Vsi si želimo, da bi se to zgodilo. A želimo počakati, dokler ne bo dovolj varno. To je šov, ki ne bo imel scenarija. Potrebujemo gledalce v živo, so velik del Prijateljev. Tega ne moremo posneti brez njih."