'Zaradi Instagrama imajo ljudje o meni napačno predstavo'

Že leta se poudarja, da so družbena omrežja lahko zelo škodljiva za mlajše občinstvo, predvsem ker so nagnjeni k primerjanju z vrstniki. Kdo je kje bil, kdo si je kupil kaj novega, kdo je na objavah lepši in podobno so vprašanja, ki se mladim porajajo vsakodnevno. "Na družbenih omrežjih vidiš, kaj ljudje delajo, in razmišljaš, kaj ti delaš v primerjavi z drugimi in se ti zazdi, da ne delaš nič, ker je tam prikazano samo najlepše," je na prizorišču snemanja serije Gospod profesor povedal Tine Ugrin, s čimer sta se strinjali tudi Vesna Ponorac in Lea Ćumurdžić: "Družbena omrežja itak vplivajo, ker se objavljajo takšne in drugačne fotografije, ki so zelo lepe. Ko to gleda mlada punca, si to tudi želi. V bistvu se pa ne zaveda, da to ni realno."