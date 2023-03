Zaradi novih dokazov zahteva za ponovno odprtje primera umora režiserja Pasolinija

Umor kultnega pesnika, pisatelja, režiserja in levo usmerjenega intelektualca Piera Paola Pasolinija , ki se je zgodil 2. novembra 1975, je še vedno uganka za številne njegove občudovalce, ki sumijo, da so ga ubili politični nasprotniki. Odvetnik Davida Grieca in Giovannija Giovannetija , Stefano Maccioni, je januarja na spletu objavil peticijo za ponovno odprtje primera, pod katero se je podpisalo na tisoče oseb.

Številni oboževalci ikoničnega levičarskega gejevskega pesnika, pisatelja in filmskega ustvarjalca so vedno sumili, da je za njegovim umorom kaj več kot dejanje prostituta, ki so ga obsodili za umor Pasolinija. Ta je sprva krivdo za umor režiserja priznal, a je po več letih svoje priznanje preklical.

Njegov prvi film je Accattone iz leta 1961. Film je z nasilno upodobitvijo življenja zvodnika v Rimu takoj postal senzacija. Odmeval je leto kasneje tudi njegov naslednji film, Mamma Roma, v katerem je rimsko prostitutko srednjih let upodobila igralka Anna Magnani. Pasolinijevi poznejši filmi so bile s spolnostjo nabite priredbe klasičnih del, kot so Dekameron, Canterburyjske zgodbe in Tisoč in ena noč.

Pisal je tudi kritiško priznane romane in poezijo. Zaradi prvega romana z naslovom Otroci življenja, ki je bil objavljen leta 1955, so proti njemu vložili tožbo zaradi obscenosti. Roman sta obsodila tako Vatikan kot Komunistična partija Italije, katere član je bil Pasolini. Poskusi, da bi Pasolinija preganjali zaradi romana, so se sicer končali brez uspeha, knjiga pa se je uvrstila med finaliste za strego, najpomembnejšo italijansko literarno nagrado.