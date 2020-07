Filmov Mulan, Zvezdne steze in Avatar še ne bo v kinematografe

Zaradi pandemije koronavirusa je za nedoločen čas preložen prihod visokoproračunskega filma Mulan v kinematografe. Na celovečerec, ki je premiero doživel že marca letos, bodo gledalci morali počakati še nekaj časa. Za najmanj leto dni pa je preložena premiera novih delov franšize Zvezdne steze in filma Avatar.

Začetek predvajanja akcijskega filma Mulan režiserke Niki Caro so ustvarjalci preložili že dvakrat, nazadnje so ga napovedali za 21. avgust. A glede na to, da se prikazovanju v kinih izmika tudi težko pričakovani triler TenetChristopherja Nolana, za katerega so kinooperaterji upali, da bo znova privabil obiskovalce, tako vse bolj kaže, da bo poletni filmski koledar ostal prazen."V teh zadnjih mesecih je postalo jasno, da ni mogoče ničesar gotovega reči glede objavljanja filmov v času globalne zdravstvene krize. Pomeni, da ustavljamo načrte za film Mulan, medtem ko ocenjujemo, kako bi ga najbolj učinkovito ponesli med občinstvo po svetu,"je pojasnil predstavnik filmskih studiev in ustvarjalcev filma.

Začetek predvajanja filma 'Mulan' je bil na žalost gledalcev prestavljen že dvakrat. FOTO: Profimedia

Premiero Avatarja, ki so jo načrtovali prihodnje leto, so prestavili na december 2022, deseto nadaljevanje Zvezdnih stez, ki so ga nameravali prikazati leta 2022, pa na december 2023. Režiser, scenarist in koproducentAvatarja James Cameron je na Twitterju zapisal, da je koronavirus zamaknil snemanje na Novi Zelandiji, delo na posebnih učinkih pa bodo v Los Angelesu morali začeti znova. To jih je po njegovih besedah prisililo v odlog filma.