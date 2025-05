Zaradi papeževe izvolitve kaos tudi na snemanju serije Emily v Parizu

Snemanje pete sezone priljubljene serije Emily v Parizu , v kateri glavno vlogo igra Lily Collins , so nedavno začeli na rimskih ulicah, kmalu po tem, ko so z belim dimom sporočili, da so kardinali izvolili novega papeža, pa je v italijanski prestolnici zavladal pravi kaos, ki se je razširil tudi na prizorišče snemanja.

"Helikopterji, na katerih so bile novinarske ekipe, ki so snemale dogajanje v povezavi z izvolitvijo novega papeža, so povzročili pravo razdejanje in veliko hrupa," je za Us Weekly povedal vir, ki je razkril, da so bili sredi snemanja prizora, v katerem sta nastopala glavna igralka in njen soigralec Philippine Leroy-Beaulieu, a so morali vse skupaj ponoviti, ker je bilo preveč hrupa.