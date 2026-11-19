Po nesreči, v kateri ga je v Los Angelesu pri prečkanju ceste zbil avtomobil, je umrl igralec Larry Poindexter . Kot je prvi poročal Deadline , naj bi se 66-letni zvezdnik pred dnevi v bližini doma odpravil v restavracijo, kjer ga je že čakala naročena hrana. Od takrat je bil zaradi poškodb hospitaliziran in je čakal na operacijo zaradi zlomljenih reber. Uraden vzrok smrti še ni znan.

Poindexter, katerega kariera v Hollywoodu je bila dolga več kot štiri desetletja in je zaigral v več kot 200 filmih in serijah, je bil rojen leta 1959 v Teksasu. Njegov oče je bil s tonyjem nagrajeni mojster osvetljave in scenografije H.R. Poindexter, mati pa operna pevka Sue Ann Erdman.

Prvo večjo vlogo je dobil leta 1982 v eni od epizod serije A New Day in Eden, zaslovel pa je dve leti pozneje, ko je v seriji Dnevi našega življenja zaigral Bena Welcha. Nastopil je tudi v priljubljeni seriji Santa Barbara in JAG. Eno najbolj prepoznavnih vlog je imel v filmu S. W. A. T., kjer je igral ob boku Samuela L. Jacksona in Colina Farrella. Kot gost je sodeloval tudi v serijah Prijatelji, Gandža, Nadnaravno in NCIS.

Ob filmu in televiziji se je ukvarjal še z gledališčem. Bil je tudi producent predstave The Cher Show na Broadwayju, ki si je leta 2019 prislužila dva tonyja. Poročen je bil z vodjo kastinga Carol Kritzer, s katero sta imela dva sinova.