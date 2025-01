V Los Angelesu so 17. januarja nameravali razglasiti letošnje nominirance za filmsko nagrado oskar, vendar so datum razglasitve zaradi velikih požarov, ki pustošijo v tem predelu, preložili za dva dneva. Odločitev je v pismu okoli 10.000 članom filmske akademije sporočil izvršni direktor Bill Kramer.

OGLAS

Zaradi požarov so prestavili tudi razglasitev nominirancev za oskarje, kar naj bi filmskim ustvarjalcem dalo več časa za glasovanje o kandidatih. Izvršni direktor akademije Bill Kramer je izrazil sožalje prizadetim v požarih. "Na območju Los Angelesa živi in dela veliko naših članov in kolegov iz industrije, mislimo na vas," je njegov zapis citiral Los Angeles Times. Nagrade oskar bodo 97. po vrsti podelili 2. marca.

Zaradi požarov prestavili tudi razglasitev nominirancev za oskarje FOTO: Profimedia icon-expand

Zaradi požarov so že preložili tudi podelitev nagrad po izboru kritikov (Critics Choice Awards), ki so jo načrtovali to nedeljo v Santa Monici. "Vse naše misli in molitve so pri tistih, ki se borijo z uničujočimi požari, in vseh, ki so jih prizadeli," je v izjavi dejal vodja Združenja filmskih in televizijskih kritikov (Critics Choice Association - CCA) Joey Berlin.