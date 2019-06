Zaradi skrite kamere na ženskem stranišču aretirali zaposlenega

V petek so na prizorišču snemanja filma Bond 25 aretirali moškega, po tem, ko so na ženskem stranišču v studiu Pinewood našli skrito kamero. 49-letnika so obtožili voajerizma, je povedal predstavnik policije Thames Valley.

Bond 25 bo najverjetneje zadnji film, v katerem bo slovitega agenta 007 upodobil Daniel Craig. Odkar film snemajo, se je pripetilo že več nesrečnih dogodkov, ki so povzročili zamude v nastajanju novega Bonda. Prvotni režiser Danny Boyle se je avgusta odpovedal režiranju, nadomestil pa ga je Cary Joji Fukunaga. Maja si je Craig med snemanjem poškodoval gleženj in moral prestati operacijo gležnja. Ta mesec je kontrolirana eksplozija poškodovala enega izmed članov filmske ekipe in poškodovala opremo.