Zaradi 'suše' z vlogami skoraj obupala, zdaj ima oskarja

Razglasitev zmagovalke med najboljšimi igralkami v stranski vlogi je bilo prvo dejanje prireditve, ki je trajala več kot tri ure. Ko je Zoe Saldaña, lanskoletna zmagovalka te kategorije, prebrala ime Amy Madigan, je 75-letnica poljubila svojega dolgoletnega soproga Eda Harrisa in stekla na oder, kjer ni skrivala čustev. "To je čudovito! Mediji me sprašujejo, kaj je zdaj drugače kot v preteklih štiridesetih letih. Drugače je to, da imam zdaj tega zlatega fantiča," je navdušeno dejala in pokazala na oskarja.

Amy Madigan je oskarja osvojila 40 let po let prvi nominaciji. FOTO: AP

"Včeraj sem se tuširala, si brila noge in razmišljala, kaj naj povem. Pa imam danes hlače, tako da sploh ne bi rabila skrbeti za to. Svetujejo nam, naj med govorom ne naštevamo imen, ker nihče ne ve, kdo so ti ljudje, ampak to ni naštevanje imen, ti ljudje nam nekaj pomenijo, brez njih ne bi bili tu," je povedala, preden se je zahvalila filmski ekipi ter svoji družini. Izpostavila je tudi preostale nominirance in se jim zahvalila, ker so jo v času sezone podeljevanja nagrad sprejeli medse. Med zahvalnim govorom se je spomnila tudi na svoje pse, s čimer je požela topel aplavz.

Film Ura izginotja (Weapons) je izšel v času poletja, ko kinodvorane navadno samevajo, a kljub temu doživel uspeh tako med gledalci kot kritiki, Amy pa čez noč (spet) izstrelil v medijski prostor. Da je vse skupaj noro in nepričakovano, je takrat povedala v enem od redkih intervjujev za The New York Times, kjer je iskreno spregovorila o svoji karieri. Kljub temu da je bila že pred štirimi desetletji nominirana za oskarja in da je osvojila zlati globus, je z leti prejemala vedno manj ponudb za delo. "Zavedam se, kdo sem. Nimam več toliko priložnosti, kot sem jih imela včasih, ali pa toliko priložnosti, kot jih ima morda kdo drug. Da sem dobila priložnost, da sem lahko ustvarila nekaj takšnega, je precej poseben občutek," je povedala o filmu Ura izginotja, v katerem je zaigrala nenavadno in strašljivo teto Gladys.