Zasedba serije Beli lotos v slogu proslavila uspeh serije

Los Angeles, 18. 08. 2025 20.12 | Posodobljeno pred 1 uro

Simon Vadnjal , E.M.
Zvezdniki tretje sezone priljubljene serije Beli lotos, enega od favoritov letošnje podelitve nagrad emmy, so se v Los Angelesu družili zaradi 23 nominacij, ki jih je ekipa prejela za svoje delo. V kolikšni meri je tretja sezona prepričala televizijsko akademijo bo sicer jasno 14. septembra na podelitvi zlatih kipcev za presežke televizijskega ustvarjanja. V aktualni ekipi je predvsem mlade gledalce s svojo vlogo navdušila Lalisa Manobal, članica priljubljene K-pop skupine Blackpink. Pravi viralni hit pa je med gledalci serije postal lik puhle bogatašinje Victorie s prepoznavnim naglasom ameriškega juga.

"Prijatelj mi je pošiljal video posnetke oseb iz Severne Karoline, ki so ponavljale moje replike iz serije. To je to! To me je res razveselilo," je na dogodku povedala igralka Parker Posey, ki je zaigrala lik puhle bogatašinje Victorie.

"Nominacije pomenijo, da so moji kolegi, člani Akademije, prepoznali, kako neverjetno srečni smo bili vsi v seriji Beli lotos, da smo lahko ustvarili like režiserja Mika Whita. Sem isti igralec, kot sem bil v filmih in serijah, ki gledalcem niso bile po godu in za katere nisem prejel nominacij. Gre le za to, da je režiser genij, ustvarja te bogate osebe, večplastne osebe. To je bil izziv, ampak igralci preprosto uživamo v teh procesih," se je uspeha razvesel igralec Jason Isaacs, ki je v seriji zaigral bankrotiranega poslovneža Timothyja Ratliffa.

"Povsem me je prevzelo in praznovala sem, kot da sem že zmagala, saj je nominacija sama po sebi že zmaga. Veste, to je priznanje za moje sodelavce. Povabljena sem na hollywoodski maturantski ples. Zato samo poskušam uživati v tem trenutku. Veliko razmišljam o mojih začetkih v tem poslu. Zelo me je skrbelo, kaj bo sledilo. Takrat nisem zares uživala v momentu, zato zdaj poskušam resnično uživati," pa je zaključila igralka Natasha Rothwell, ki je zaigrala že v prvi in sedaj tretji sezoni serije.

