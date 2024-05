Zasnovana serija o zakoncih Macron

Ljubezenska zgodba francoskega predsednika Emmanuela Macrona in njegove 25 let starejše žene Brigitte bo upodobljena v televizijski seriji. Glavne vloge še niso bile izbrane, toda med razpravo o produkciji na televizijski mreži BFM je Roselyne Bachelot , nekdanja francoska ministrica za kulturo, predlagala igralce, ki bi jih želela videti v glavnih vlogah.

"Takoj sem pomislila na Ryana Goslinga, ker sem ugotovila, da obstaja fizična podobnost med Emmanuelom Macronom in njim. Pomislila pa sem tudi na Julio Roberts," je povedala. V produkcijski hiši Gaumont niso napovedali datuma predvajanja serije, so pa povedali, da pripravljajo dramo, ki bi spremljala odnos med Emmanuelom in Brigitte. Napisala sta jo francoska scenarista Bénédicte Charles in Olivier Pouponneau, vsaka epizoda pa bo predvidoma trajala 45 minut.

"Brigitte Macron je fascinanten lik, želeli smo se ji približati na romantičen, skoraj melodramatičen način, zaradi romantičnega duha njene usode," je dejal Charles v intervjuju za Le Figaro.

Zasebno življenje francoskega predsednika običajno prepovedano prikazovati

Zgodba se bo začela leta 1992, ko je 15-letni Macron na gledališki delavnici spoznal svojo bodočo, takrat 39-letno ženo, in gledalce popeljala vse do današnjih dni. Macron je bil star 29, Brigitte pa 54 let, ko sta se poročila leta 2007. Deset let pozneje je postal predsednik.