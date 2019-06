Zdaj še lažje do VOYO vsebin

VOYO nadaljuje z razvojem svoje storitve,z letošnjim majem so priljubljeno stran prenovili, odslej pa imajo Android uporabniki tudi možnost neposrednega brezžičnega projeciranja TV-vsebin z Android naprav na zaslon družinskih televizorjev preko naprav za brezžično projeciranje slike in zvoka.

Tako lahko vsako gospodinjstvo, ki nima pametnega televizorja s sistemom Android TV, z nakupom omenjene naprave (ki jo vstavi v svoj TV-sprejemnik) omogoči predvajanje VOYO vsebin z aplikacije Android na svojem pametnem telefonu ali tablici na TV-sprejemnik. TV-sprejemnik potrebuje le HDMI in USB priključek.

Uporabnice in uporabniki Android telefonov ali tablic si tako lahko svoje najljubše VOYO vsebine ogledajo na zaslonih družinskih televizij. "Opcija Chromecast omogoča, da avdio in video posnetke iz svojega telefona predvajamo direktno na TV. Za to potrebujemo ali televizor z Android operacijskim sistemom, ali pa le majhno napravo, npr. Google Chromecast, ki vaš televizor spremeni v pametni televizor. Takšna naprava je cenovno ugodna (cca 45EUR) in enostavna za uporabo. Vstavi se v HDMI priključek televizorja in se poveže z vašim telefonom prek brezžične povezave. Tako lahko vse vsebine iz VOYO aplikacije na telefonu predvajate direktno na svojem televizorju in uživate ob gledanju filmov, oddaj, serij na velikem zaslonu," je pojasnil opcijo Chromecast Blaž Bezek, vodja storitve Voyo.

Prenovljeni VOYO s šestimi raznolikimi sklopi tako sestavlja popolnoma novo izkušnjo

VOYO poglej v prihodnost: 24-urna predpremiera domače produkcije, VOYO šport: športni spektakli v živo, kjerkoli že ste, VOYO serije: zagotovite si svojo dozo dnevne drame, VOYO risanke: vse najboljše risanke, sinhronizirane v slovenščino, VOYO originali: originalne slovenske serije, VOYO izbrani: festivalski filmi, dokumentarci, evropske serije.