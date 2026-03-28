'Zdelan' Brad Pitt na setu novega filma

Hollywoodski zvezdnik Brad Pitt se mudi na setu novega filma The Riders , ki so ga nedavno začeli snemati v Grčiji, ekipa pa se je sedaj preselila na Nizozemsko, natančneje v Amsterdam. Zvezdnika so med snemanjem v objektive ujeli fotografi, njegov videz pa je presenetil številne. Navadno urejeni 62-letnik je v novi vlogi namreč videti nekoliko zdelano in raztreseno.

Igralčev videz pritiče zgodbi filma. Zvezdnik bo namreč stopil v čevlje moža, ki se poda na mrzlično iskanje svoje pogrešane žene. Po podatkih spletne strani IMDb se bo pod film The Riders podpisal režiser Edward Berger (Konklave, Vse tiho na zahodni fronti), pod scenarij pa David Kajganich in Tim Winton.

Ob boku Pitta bosta med drugim zaigrala igralka Julianne Nicholson (August: Okrožje Osage, Jaz, Tonya) in igralec Danny Huston (Gola pištola, Angel je padel in Čudežna ženska). Brad Pitt pa se bo pod film podpisal tudi kot producent.