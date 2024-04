Zdi se, da je med Tino in Tiagom vse po starem, a ni: 'Malo sem se opekla'

Tina in Tiago sta v hrvaškem šovu Poroka na prvi pogled: Hrvaška veljala za enega bolj trdnih parov, saj je med njima že na poroki, ko sta se spoznala, preskočila iskrica. Dolgo časa so bili drugi pari navdušeni nad njima, saj sta bila res povezana, delovalo je, da je tudi komunikacija med njima zelo efektivna, da se znata vse pogovoriti in premagati vsako oviro.

A na eni od ceremonij so se stvari malce spremenile. Med Tino in Tiagom so se pojavile prve razpoke, Tina je pred strokovnjaki tudi jokala in po burnem večeru so se pari odpravili domov, kjer sta se Slovenka in Brazilec ponovno pogovarjala o svojem odnosu.

Tina je Tiaga vprašala, kako mu je bilo, in ta je odgovoril: "Kar se tiče nas, mi je bilo težko. Kar se tiče tebe, mi je bilo super, kar si rekla na začetku. Nisem pričakoval, da boš govorila, mislil sem, da si preveč jezna."

Tina je na to odgovorila, da jo Tiago vedno daje v neke okvirje, kar jo moti, in dodala: "Ampak pred ceremonijo sem ti vse povedala, prosila sem te, da me poslušaš. Imam svoje izkušnje in ti svoje in morda zato ne najdeva skupnega jezika."