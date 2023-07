Michael Cera, ki v filmu Barbie igra Allana, je na premieri komedije v Los Angelesu dejal, da še nikoli ni bil del projekta, ki je dobil toliko pozornosti, še preden se je začel. Na družbenem omrežju se namreč že od lanskega leta, ko so se prvič pojavile fotografije s snemanja, na katerih sta glavna igralca Margot Robbie in Ryan Gosling oblečena v Barbie in Kena, pojavljajo številne spletne šale, komentarji in druge fotografije ter videi, povezani s filmom.

"Zdi se mi, da je imel film oboževalce, še preden smo ga posneli, in razumem, zakaj je tako," je dejal Cera, ki je priljubljeno igračo označil kot del otroške komunikacije in domišljije ter razvijanja idej in eksperimentiranja z domišljijo. Dodal je, da je takoj, ko je izvedel, da bodo o slavni barbiki snemali film, vedel, da bo to velik kulturni trenutek.