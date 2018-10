Zdravo, Tereza! – s tretjo sezono na počitnicah v Sloveniji

Tereza zasleduje moto, da priprava zdrave hrane ni nobena znanost. Potrebuješ le ščepec domišljije, kanček želje in veliko mero dobre volje. V tokratni sezoni nas bo presenetila z obiski skritih kotičkov Slovenije, tistih, ki se ponašajo z ekološko pridelavo, ter vseh, ki se tako pridelave kot priprave hrane lotevajo s srcem.

In kaj v novi sezoni napoveduje simpatična Tereza Poljanič?

"Nisem si predstavljala, koliko skrivnosti ima Slovenija, da skriva toliko odličnih superživil, ki jih imamo skoraj pred našim nosom. Vesela sem, da sem imela priložnost spoznati toliko čudovitih ljudi, ki Slovenijo bogatijo s prepričanjem, da lahko vsi razmišljamo, pridelujemo in podpiramo ekološko ter biodinamično. Res je, da do tega vodi trnova pot, vendar imajo vsi moji gostje v oddaji skupno rdečo nit – vrnitev k naravi in prepričanje, da skrb za našo zemljo pomeni zdravo rast za človeka in generacije za nami. Naučili so me, kako pripraviti klasične tradicionalne slovenske jedi; od ajdovih žgancev, tolminske frike do briškega toča. Znanje, ki sem ga pridobila s tretjo sezono, je neprecenljivo in lahko rečem, da sem se na novo do ušes zatreskala v svoj dom."

Že v prvi oddaji, ki bo v nedeljo, 21. oktobra, ob 17.40 na POP TVTereza Slovenijo odkriva s popolnoma drugačnimi in še bolj radovednimi očmi. Z gledalkami in gledalci bo delila zdrave recepte, ki vsebujejo ajdo. Obiskala bo ekološkega pridelovalca moke in odkrivala Veliko planino, kjer se bo v pripravi ajdovih žgancev tudi preizkusila.

Ne pozabite, da si v najbolj priljubljeni videoteki na zahtevo VOYO lahko predčasno, po vsaki predvajani epizodi na POP TV, že ogledate naslednjo oddajo Zdravo, Tereza! Kulinaričnih doživetij tudi v prihajajočem zimskem času ne bo manjkalo.