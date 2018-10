Zdravo, Tereza: Tolminska frika in ajdovi žganci – domače, kakovostno in okusno

Tereza zasleduje moto, da priprava zdrave hrane ni nobena znanost. Potrebuješ le ščepec domišljije, kanček želje in veliko mero dobre volje. V tokratni sezoni bomo tako skupaj obiskali skrite kotičke Slovenije, kotičke, ki se ponašajo z ekološko pridelavo, in vse, ki se tako pridelave kot priprave hrane lotevajo s srcem.

Tereza se vrača – v nedeljo, 21. oktobra, ob 17.40 na POP TV. FOTO: Aljoša Kravanja

Potem ko nas je Tereza Poljaničv oddaji Zdravo, Tereza!presenečala s kuharskimi izzivi in pripravami receptov na drugem koncu sveta, na Novi Zelandiji, se prikupna svetlolaska podaja na popotovanje po Sloveniji. S kamero in željo po odkrivanju domače zdrave hrane je odkrivala skrite kotičke Slovenije in našla tudi dve jedi, ki sta jo navdušili – to je bil masunjek (maslovnik), krepek pastirski namaz za na kruh, in tolminska frika.

Že v prvi oddaji, ki bo v nedeljo, 21. oktobra, ob 17.40 na POP TV, Tereza Slovenijo odkriva s popolnoma drugačnimi in še bolj radovednimi očmi. Z gledalkami in gledalci bo delila zdrave recepte, ki vsebujejo ajdo. Obiskala bo ekološkega pridelovalca moke in odkrivala Veliko planino, kjer se je v pripravi ajdovih žgancev tudi preizkusila. In kako ji je šlo?

Tereza prisega na lokalno hrano, lokalne dobavitelje in preprostost – vse to Slovenija tudi ima. "Tradiciji se doda nekaj modernih prijemov, a še vedno stremimo k lokalnemu ..."

Tereza se je lotila tudi novega izziva – izziv minimalizma: "To bo izziv za mojo omaro in kuhinjo. Tako je, tudi recepti so lahko minimalistični z uporabo le nekaj sestavin, vendar vedno lokalni in sezonski, zaradi česar so recepti še bolj okusni. Ni potrebe, da bi z njimi eksperimentirali, saj z najbolj kakovostnimi sestavinami že takoj dobimo jed polno okusa. Selitev v manjše stanovanje (vendar kakovostnejše) bo moj nov začetek, nov prazen list, ki ga bom napolnila z enostavnimi recepti, načinom razmišljanja in življenja. Ko preprost način življenja postane vrhunska prefinjenost," je na začetku oktobra zapisala na svojem blogu.