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Združenje ameriških scenaristov s tožbo proti prevzemu studia Warner Bros Discovery

Los Angeles, 15. 07. 2026 18.46 pred 25 dnevi 2 min branja 0

Avtor:
E.M. STA
Paramount-Warner Bros

Združenje scenaristov Amerike (WGA) je vložilo tožbo proti ameriškemu konglomeratu Paramount Skydance, s katero želijo preprečiti predlagani prevzem hollywoodskega studia Warner Bros Discovery. Združenje meni, da bi 110 milijard ameriških dolarjev (96,2 milijardi evrov) vreden prevzem pomenil kršitev ameriškega protimonopolnega zakona in bi škodoval scenaristom.

WGA, ki velja za eno od vplivnih hollywoodskih sindikalnih organizacij, upa, da bo tožba prinesla razveljavitev odobritve prevzema, za katero je zeleno luč že dalo ameriško ministrstvo za pravosodje. Pravni postopki v ZDA v zvezi s prevzemom hollywoodskega studia so pod drobnogledom tudi v Združenem kraljestvu in Evropski uniji, kjer regulativni organi še niso odobrili posla.

Združenje je tožbo vložilo le dan po tem, ko so Kalifornija in 11 drugih ameriških zveznih držav vložile ločene tožbe, s katerimi želijo prav tako preprečitev združitev. Številni se bojijo, da bo združitev povzročila množična odpuščanja v industriji, ki jo že dolgo pestijo konsolidacije in ukinitve delovnih mest.

Združenje ameriških scenaristov s tožbo proti prevzemu studia Warner Bros Discovery
Združenje ameriških scenaristov s tožbo proti prevzemu studia Warner Bros Discovery
FOTO: Profimedia

"Predlagana združitev Paramount-Warner Bros ogroža gospodarsko in ustvarjalno zdravje ameriške zabavne industrije," v tožbi navaja WGA in dodaja, da bi združitev "odpravila konkurenco pri nakupu scenarijev za filme in televizijo, kar bi povzročilo nižje honorarje, slabše pogodbene pogoje ter zmanjšan obseg in raznolikost programov". Pri WGA tako opozarjajo, da bodo scenaristi prejemali nižje plače in imeli manj zaposlitvenih možnosti.

Paramount je v odzivu na tožbo WGA po poročanju Reutersa izpostavil, da zelo spoštuje Združenje scenaristov Amerike in njegove člane ter da bodo njegovi prevzemni načrti povečali obseg dela za scenariste, ki so utrpeli škodo zaradi zmanjšanega obsega produkcije televizijskih serij in filmov v Hollywoodu.

Paramount se je v boju za prevzem Warner Bros podal tudi v prevzemno bitko z Netflixom, od katere je slednji sicer že odstopil. Po navedbah Paramounta bo združitev prinesla močnega tekmeca Netflixu, Amazonu in Appleu. Da bi si pridobil podporo, se je konglomerat tudi zavezal, da bo letno izdal vsaj 30 filmov, ki bodo v kinematografih ostali najmanj 45 dni.

Družina Ellison, ki poseduje Paramount Skydance, je blizu predsedniku ZDA Donaldu Trumpu, prevzem hollywoodskega studia Warner Bros Discovery, pa bi ji omogočil nadzor nad CBS News in CNN, skupaj s filmskima studiema Paramount Pictures in Warner Bros. ter platformama za pretočno predvajanje Paramount+ in HBO Max.

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