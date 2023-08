Združenje nemških filmskih kritikov si na Berlinalu želi umetnost v središču.

"Za kulturno institucijo z velikim mednarodnim ugledom, kot je Berlinale, bi moralo veljati, da so programske in umetniško-ustvarjalne odločitve na prvem mestu. S tem bi se festival ponovno uveljavil tudi kot generator ustvarjalnih impulzov," so zapisali v združenju, ki je s približno 300 člani po lastnih navedbah največja nacionalna sekcija mednarodnega združenja filmskih kritikov Fipresci, piše nemška tiskovna agencija dpa.

Po njihovem mnenju je zaskrbljujoče dejstvo, da Berlinale reorganizacijo utemeljuje le s proračunskimi omejitvami in ne z ustvarjalnim angažmajem. Kot so zapisali, je to simptomatično za pred petimi leti uvedeno strukturo vodenja Berlinala, ki jo sestavljata izvršni in umetniški direktor. "Nasprotujoči si ekonomski in umetniški interesi v takšnem dvojnem vodstvu lahko hitro privedejo do prerekanja glede pristojnosti in razpršitve odgovornosti," so zapisali. Menijo, da bi bila za festival koristna ponovna združitev funkcij.

Berlinale se je kot eden največjih filmskih festivalov na svetu zavezal drastičnim varčevalnim ukrepom. Vodji festivala Mariette Rissenbeek in Carlo Chatrian sta opravila revizijo strukture festivala, zato sta zdaj predvidena koncentracija programa in prestrukturiranje festivala. Skupno število filmov na festivalu prihodnje leto se bo zmanjšalo za skoraj tretjino.