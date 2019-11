Že 30. Liffe odpira vrata, na sporedu več kot 100 filmov

Že 30. Liffe se bo "odvrtel" med 13. in 24. novembrom, na njem bo kopica gostov in več kot sto celovečernih in kratkih filmov (letos 96 celovečercev in 25 kratkih filmov). Že tradicionalno festival zajema več sekcij, od Perspektiv (uraden tekmovalni sklop režiserjev za nagrado vodomec), Predpremiere (filmi odkupljeni za predvajanje po Sloveniji), Kralji in kraljice (dela prepoznavnih in nagrajevanih režiserjev), Panorama svetovnega filma (festivalski favoriti s petih celin), Ekstravaganca (t. i. polnočni kino raznovrstnih drznejših vsebin), Kinobalon (izbor za gledalce od 5. do 14. leta), Fokus (letos posvečen kubanskemu filmu iz 60. let), v Retrospektivi se s filmi predstavi režiserka Agnes Varda, sekcija Posvečeno pa je letos namenjena Abelu Ferrari in na koncu še Evropa na kratko (tekmovalni program kratkega filma).

Tudi občinstvo na Liffu podeli svojo nagrado in sicer najbolje ocenjenemu filmu, ki še nima distribucijske licence za Slovenijo. Film z najvišjo povprečno oceno prejme nagrado občinstva zmaj. Novost je nagrada Art kino mreže Slovenije, podelili bodo tudi nagrado FIPRESCI in nagrade za najboljši kratki film.