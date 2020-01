Nova uprizoritev satirične komedije Za narodov blagor

Mestno gledališče Ljubljansko leto 2020 začenja s premiero predstave Za narodov blagor. Že 37. uprizoritev tega Cankarjevega besedila je v novo podobo odel režiser Matjaž Zupančič , dramaturginja pa je bila Ira Ratej . Na odru se je tako zbrala pestra skupina številnih znanih slovenskih igralcev, med njimi Primož Pirnat , Iva Krajnc Bagola , Ajda Smrekar in Tanja Ribič .

Ivan Cankar je ostro satirično komedijo Za narodov blagor, ki govori o lažnem rodoljubju in politični gnilobi, napisal na Dunaju. Ob izidu leta 1901 je satira temeljito razburkala slovensko javnost, prevladali pa so tisti, ki so ji nasprotovali. Krstno uprizorjena je zato bila šele leta 1905 v Pragi, na slovenskih tleh pa še leto kasneje – leta 1906 v ljubljanskem Deželnem gledališču.