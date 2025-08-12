Svetli način
Film/TV

Že drugič prestavili izid težko pričakovanega filma Shrek 5

Los Angeles, 12. 08. 2025 19.54 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
R. M. , STA
Komentarji
0

Iz Universal Pictures so sporočili novico o ponovnem zamiku izida petega dela Shreka. Film naj bi zdaj izšel šele junija 2027, razlogov za zamik pa niso navedli.

Že drugič so prestavili izid težko pričakovanega filma Shrek 5, je poročal BBC. Sprva je bila premiera načrtovana za naslednje poletje, vendar so jo prestavili na december 2026. Po neuradnih podatkih Deadlinea pa naj bi film zdaj izšel šele junija 2027. Razlogi za zamik niso znani.

Nov del Shreka naj bi izšel šele poleti 2027.
Nov del Shreka naj bi izšel šele poleti 2027. FOTO: Profimedia

S Shrekom 5 se obeta tudi velika vrnitev prvotnih zvezdnikov filma: Mika Myersa, Eddieja Murphyja in Cameron Diaz, ki so posneli glasove Shreka, Osla in princese Fione. Peti del o simpatičnem zelenem bitju bosta režirala Walt Dohrn, ki je sodeloval že pri prejšnjih delih, in Conrad Vernon, ki je sorežiral drugi del Shreka.

Štirje filmi o Shreku so od leta 2001, ko je bil prvi film nagrajen z oskarjem za najboljši animirani celovečerec, po vsem svetu zaslužili več kot 2,9 milijarde dolarjev oziroma 2,8 milijarde evrov. Ob filmu je nastal tudi broadwajski muzikal, ki si je prislužil osem nominacij tonyja in 12 nominacij za nagrado drama desk.

shrek animirani film zamik film
